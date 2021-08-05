Заболеваемость в Латвии - до сих пор одна из самых низких в Европе

На прошлой неделе Латвия также находилась на 23-м месте.

По расчетам ЕС, в период с 19 июля по 1 августа кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии возросла до 38,8 случаев - это ниже, чем в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ.

Рекордсмены

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ по-прежнему на Кипре - 1241,8 случая на 100 000 населения, за которым следует Испания - более 700 случаев. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше - 4,3 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ сейчас составляет 214,3 случая на 100 000 населения.

По данным ECDC, в Литве уровень заболеваемости на 100 000 населения вырос до 133,9 случая за последние две недели, а в Эстонии - до 142,1 случая.

Смертность

В Латвии 14-дневная смертность с коронавирусом не изменилась и в конце прошлой недели, как и неделей ранее, составляла 6,8 случая на миллион жителей.

Наша страна по-прежнему входит в пятерку стран ЕС и ЕЭЗ с самыми высокими показателями смертности.

Только на Кипре, в Португалии, Испании и Греции этот показатель выше.

Соответствующий показатель в Литве составляет 5,7, а в Эстонии - 0,75.

Карта

Латвия - единственная из стран Балтии, которая все еще находится в зеленой зоне карты предупреждений о поездках ECDC. Эстония - в красной зоне, а Литва - в оранжевой.

Сейчас зеленая зона охватывает меньше половины территории ЕС и ЕЭЗ.

Кипр, почти все регионы Испании, ряд регионов Франции, Греции и Ирландии в настоящее время находятся в темно-красной зоне, что указывает на высокий уровень риска для путешественников.

Красная зона охватывает Португалию, Мальту, Эстонию, Исландию, Нидерланды, регионы Испании, Франции, Ирландии, Италии, Греции, Бельгии, Дании, Швеции и Финляндии.