Фото ⟩ Сильные дожди вызвали наводнения на севере Италии

В Южном Тироле из-за дождей реки вышли из берегов, а из-за оползней были закрыты дороги. В другом городе из-за реки, вышедшей из берегов полиция предупредила местных жителей, чтобы те вывезли свои автомобили из подземных парковок и готовились к наводнению.

В Ломбардии местное население борется с подъемом уровня воды и оползнями, в том числе вдоль берегов озера Комо, которое на короткое время вышло из берегов, затопив улицы Комо.

На берегу озера Гарда селевые потоки попали в отель в городе Лимоне-суль-Гарда, где ночью пришлось спасать около 100 гостей, сообщает агентство Ansa.

Итальянская пожарная служба направила в пострадавшие районы около 1000 спасателей.