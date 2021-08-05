Прощай, лето? Синоптики рассказали о погоде на пятницу
В пятницу, 6 августа, в Латвии с приближением циклона с юга ожидается усиление порывов северо-восточного ветра до 11-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 6 августа, в Латвии с приближением циклона с юга ожидается усиление порывов северо-восточного ветра до 11-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Ночью ветер по-прежнему будет слабым, а небо в основном останется ясным. Минимальная температура воздуха составит +8...+ 13 градусов, а на Курземском побережье Рижского залива - до +17 градусов.
Количество облаков в течение дня увеличиться. В Латгале и Селии небо затянется облаками, также ожидается дождь. Воздух прогреется до +18...+23 градусов, а в Латгале - только до +15 градусов.
В столице Латвии день начнется с ясной погоды, утром и днем количество облаков увеличится, ветер подует с северо-востока, порывами до 13 м/с. Дождь в столице возможен с вечера. Температура воздуха опустится ночью до +11...+13 градусов, а днем составит +21...+22 градуса.