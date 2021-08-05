Прощай, лето? Синоптики рассказали о погоде на пятницу

Ночью ветер по-прежнему будет слабым, а небо в основном останется ясным. Минимальная температура воздуха составит +8...+ 13 градусов, а на Курземском побережье Рижского залива - до +17 градусов.

Количество облаков в течение дня увеличиться. В Латгале и Селии небо затянется облаками, также ожидается дождь. Воздух прогреется до +18...+23 градусов, а в Латгале - только до +15 градусов.