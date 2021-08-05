Где в Латвии обнаружено больше всего новых случаев коронавируса?

В Риге было диагностировано 29 новых случаев, общее количество случаев в столице за 14 дней достигло 401 человека. Таким образом, впервые с конца июня совокупный показатель в Риге снова превысил лимит в 400 случаев.

За последние сутки в Ливанской волости обнаружили шесть новых инфицированных. Четыре новых случая были диагностированы в Валмиерском самоуправлении, три - в самоуправлениях Елгавы и Кулдиги.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге - 401, в Огрском районе - 25, в Вентспилсе - 24, в Елгавском, Марупском и Мадонском районах - по 22 человека. В течение последних двух недель в Алуксненском, Лудзенском и Валкском краях не было зарегистрировано новых заболевших.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения Латвии в настоящее время составляет 45,4 случая.

В настоящее время этот показатель выше в 15 муниципальных объектах, в том числе в семи из них он превышен на 50%. Самая высокая заболеваемость на 100 000 жителей в Ливанском, Саласпилсском, Краславском, Мадонском, Гулбенском районах, Вентспилсе, Кекаве, Марупе, Салдусе, Ропажском районе и Риге.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнить уровень заболеваемости в районах с разным населением, и который не указывает конкретное количество случаев.

Из новых случаев, зарегистрированных за последние сутки, 16 - в возрасте от 30 до 39 лет, 15 - в возрасте от 40 до 49 лет, 11 - в возрасте от 20 до 29 лет, в других возрастных группах заболевших меньше.

Согласно информации SPKC, в последний день в Латвии было выявлено 70 новых случаев заражения Covid-19, сообщений о смертях, связанных с этим заболеванием, не поступало.

Кумулятивная двухнедельная заболеваемость увеличилась с 44,1 до 45,4 случаев на 100 000 населения.

За прошлый день в Латвии было проведено 6504 теста на Covid-19, доля положительных случаев составила 1,1%.

В Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 139 204 человек, 2558 человек умерли от этого заболевания.