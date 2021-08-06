Как живе Беларусь? ⟩ Трупы, скандалы и новый виток холодной войны

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - политолог Валерий Карбалевич. Кому выгодно смешивать спорт и политику? Что ждет свободные медиа после большой зачистки? Какие методы пускают в ход пропагандисты в преддверии годовщины августовских событий? Не приведет ли миграционный кризис к вооруженному конфликту на границе?
В преддверии годовщины августовских событий, в Беларуси на всю катушку работает пропагандистская машина – телеканалы крутят разоблачающее кино, звучат финальные аккорды зачистки СМИ и НКО, идет подготовка к масштабной пресс-конференции президента страны… А тем временем внимание мировой общественности и зарубежных борзописцев приковано не только к демократическому лидеру – Тихановской, которая продолжает встречи с сильными мира сего, но и к новой героине "белорусского сопротивления" – олимпийской спортсменке Тимановской, попросившей убежище за бугром. Отметим, что такое созвучие фамилий несколько ввело в ступор нерусскоязычные СМИ, кои исказили их до неузнаваемости. Но это не помешало медиа из противоположных окопов развернуть горячую полемику в лучших традициях холодной войны. На белорусско-литовской же границе напряжение растет ни по дням, а по часам: теперь у литовских стражей кордона новая тактика – отфутболивать беженцев обратно к белорусам, которые в ответ начали стягивать войска к границе. И уже появились первые жертвы.
Спортсменка выбрала свободу
Олимпийские игры в Токио, где белорусские спортсмены завоевали несколько медалей, омрачились громким скандалом. 24-летняя бегунья на дистанции 100 и 200 метров Кристина Тимановская, вдруг неожиданно узнала, что руководство сборной решило выставить ее на эстафету 4×400 метров. Как пишет "Белорусский партизан", это случилось из-за того, что две белорусские спортсменки, которые должны были выступить в этой дисциплине, не были допущены к участию из-за недостаточного количества допинг-проб. Ранее она никогда не стартовала в подобных забегах на профессиональном уровне. Девушка оказалась весьма эмоциональной и в соцсетях в красочных выражениях высказала все, что она думает по этому поводу, в том числе и о профессионализме своих наставников. "Почему я должна расплачиваться за ваши косяки? Это Олимпийские игры, это не приколы" – заявила она, ну и матом немного сдобрила.
Реакция Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси последовала незамедлительно: спортсменку отозвали. "По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады", - гласит официальное сообщение.
А далее, как пишут СМИ, тренеры ей дали чуть ли ни час на сборы: чтобы упаковала чемоданчик и домой, в Минск. Но лететь она отказалась, вполне резонно опасаясь, что на родине ее ждет каталажка.
Девушка обратилась за помощью к японским правоохранителям, заявив, что хочет попросить политическое убежище в одной из стран Европы. А ее супруг спешно покинул Беларусь, во избежание репрессий. А дальше из этой истории раздули масштабный политический скандал. Свое веское мнение высказали и ООН, и Госдеп.
"Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт трансграничных репрессий: попытался заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую уехать просто за то, что она осуществляла право на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, являются посягательством на базовые права и недопустимы", – высказался в своем твиттере глава госдепартамента США Энтони Блинкен.
Первая ласточка
Белорусские и российские проправительственные СМИ и Telegram-каналы синхронно обвинили ее чуть ли ни в предательстве родины и заведомо продуманной провокации: дабы попросить политическое убежище. А телеканал Царьград пошел еще дальше, заявив, что "Налицо возвращение политики времён железного занавеса и холодной войны. Против Белоруссии, против России, против русских". И далее развил эту тему в контексте противостояния России и Запада: "Разразился скандал, невиданный с прошлого века, когда на Запад, бывало, бежали и просили убежища в ближайшем полицейском участке советские артисты на гастролях и спортсмены на соревнованиях. Их называли "невозвращенцами" и охотно использовали в пропаганде – то есть на фронтах холодной войны.
На Олимпиаде в Токио налицо противостояние Запада и России – как в недобрые незабытые времена. Это фронт новой холодной войны, а раз есть фронт, возможны и предатели, и перебежчики. Тимановская – не более чем первая ласточка. Запад сделает всё, чтобы таких было больше".
Сама же спортсменка заявляет, что не ожидала такого резонанса: "На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь со спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в команду других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации на эту эстафету. И я не представляла, что дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом", - цитирует легкоатлетку Deutsche Welle.
2 августа стало известно, что Тимановская попросила политического убежища в Польше. В среду она должна была вылететь в Варшаву. Однако, как пишет Zerkalo.io, неожиданно пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены. "Представитель белорусской общины, поддерживавший связь с Тимановской, сказал, что дипломаты изменили ее рейс из соображений безопасности", - сообщает Forbes.ru. Сейчас спортсменка уже перебралась в Польшу.
А на уровне МОК начато расследование этого скандала: Беларуси могут грозить санкции и по спортивной линии.
Самоубийство или спецоперация?
А тем временем в Киеве произошла загадочная криминальная история, которая всколыхнула все эмигрантские оппозиционные круги. Эмигрант из Беларуси, покинувший страну по политическим мотивам, Виталий Шишов, продолжавший вести активную деятельность и в изгнании, и возглавляющий Белорусский дом в Украине (БДУ), не вернулся с утренней пробежки. Однако вскоре он был найден повешенным в одном из киевских парков, пишет Naviny.by.
Украинская полиция рассматривает несколько версий – от самоубийства до замаскированного под суицид криминального деяния. Однако коллеги покойного уверены, что это дело рук белорусских спецслужб.
"Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси. В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине", — отмечают коллеги Шишова.
По их словам, за активистом велась слежка. "О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", — уверены коллеги.
Это событие вызвало возмущение в оппозиционных эмигрантских кругах. Люди в Киеве и в других странах пришли к посольству Беларуси, чтобы почтить память активиста. Расследование взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский. А пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, заявил, что Госдеп внимательно следит как за этим расследованием, так и за историей с легкоатлеткой Тимановской и осуждает жестокие репрессии со стороны режима Лукашенко.
Тяжкий труд пропагандистов
В провластном же лагере оценка этих громких событий диаметрально противоположная. К примеру, тот же Telegram-канал "Желтые сливы" и родственные ему альтернативные проправительственные рупоры, комментируя гибель Шишова, приводят якобы инсайдерскую информацию о предшествующих этому финансовых дрязгах между соратниками.
В целом же педалируется мысль, что все вышеупомянутые события не случайны, а инспирированы западными спецслужбами. И называют визит Тихановской в США, комбинацию с Кристиной Тимановской на Олимпиаде и принесение в "сакральные жертвы" Виталия Шишова в Киеве, звеньями одной цепи. Мол, на пути к решению политических задач западные спецслужбы готовы на все.
Отметим, что за последний год белорусские власти очень неплохо наладили агитационно-пропагандистскую работу в медиа-пространстве, по примеру старших товарищей. На телевидении постоянно крутят очень интересное кино: благо сюжеты спецслужбы подбрасывают с завидным постоянством.
Так, 4 августа, в преддверии годовщины начала протестов, гостелевидение запустило "сериал о том, как Беларусь победила цветную революцию", раскрыв "всю историю масштабного заговора против Беларуси". Растет число и провластных Telegram-каналов.
Это отмечают и западные эксперты. Как сообщает Немецкая волна, аналитики исследовательского проекта Media IQ считают, что белорусская пропаганда уподобилась российской: белорусов теперь, как и россиян, готовят к столкновению цивилизаций, холодной, а, возможно, и горячей войне. Это служит обоснованием для зачистки всего общественного и медийного пространства. По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала года зафиксировано 118 обысков и 95 задержаний представителей СМИ.
И ослаблять гайки власти не намерены. 30 июля Александр Лукашенко на встрече с региональными чиновниками заявил, что "свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно".
Как сообщает пресс-служба президента, А. Лукашенко назвал информационную безопасность важным аспектом комплекса мер по обеспечению безопасности и порядка: "Каждый председатель исполкома должен иметь четкое представление об информационной карте своего района или города. Какие СМИ и ресурсы действуют, какую редакционную политику они проводят, какой поддержкой населения пользуются. Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов Telegram-каналов и чатов, работать с ними лично. Все должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения".
Дырку от бублика вам, а не рекламу
Впрочем, западные поборники свободы слова тоже клювом не щелкают. Так, немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco - Partnership for Human Rights, проанализировала, какую рекламу крутят по белорусскому госТВ и пришла к выводу, что западные корпорации финансируют пропаганду Лукашенко, - сообщает Deutsche Welle. Как оказалось, 63% роликов приходится на западные компании, из них большинство – на американские.
"Вот уже год режим Лукашенко терроризирует собственное население, даже последний PR-менеджер должен был это знать. То, что мировые бренды, такие как Procter & Gamble, Mars, Henkel, Coca-Cola или PepsiCo, по-прежнему и в значительной степени рекламируются пропагандистскими каналами диктатора, - это скандал. Компании, очевидно, заботятся только о своей прибыли, катастрофическое положение в области прав человека в Беларуси их совершенно не волнует", - уверен председатель немецкого отделения Libereco Марко Фибер. Он обвинил западные корпорации в "моральном банкротстве" и призвал прекратить это безобразие.
Труп на границе
А тем временем на границе между Беларусью и Литвой ситуация очень непростая. Так, в минувшие выходные был побит новый антирекорд: из Беларуси в Литву проникли аж 289 нелегальных мигрантов, а Iraqi Airways открыла рейсы в Минск еще из трех городов, сообщает Naviny.online. Новости же из Литвы напоминают сводки с арены боевых действий: то мигранты бузят и их успокаивают применяя спецсредства, то пишут, что местные из приграничных районов могут остаться без скорой помощи – ибо все ресурсы направлены на обслуживание незваных гостей.
И власти страны пошли на радикальный шаг, приняв решение, по возможности, разворачивать мигрантов на границе. Привлекли к охране рубежей и армию, пишет Kurier.lt: справляться с миграционным кризисом литовским пограничникам помогают сотни военных.
Однако все осложняется тем, что на носу широкомасштабные российско-белорусские учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре: ранее сообщалось, что российские военные уже прибывают. А 3 августа белорусские пограничники начали комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей: они продлятся до 12 августа. И есть опасения, что без провокаций не обойдется.
Уже во вторник разгорелся первый масштабный скандал. Как сообщает БЕЛТА, со ссылкой на официального представителя Государственного пограничного комитета Антона Бычковского: "За последние сутки около сорока иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь. Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила". Все проправительственные Telegram-каналы тут же распространили ролики со страдальцами.
А в ночь на 4-ое августа "вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности. Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но несмотря на это мужчина скончался",
- сообщает БЕЛТА.
"О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено президенту", - пишет проправительственный Telegram-канал "Пул Первого", который считается неофициальным рупором пресс-службы президента. "Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили о избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле Первого".
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала эту информацию чепухой и сказками братьев Гримм. "Это мы можем прокомментировать как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации — пример этого", — цитирует министра Kurier.lt.
Страсти накаляются
Отметим, что радикальная политика литовских властей весьма позитивно повлияла на поток незваных гостей: в последние пару дней их число резко снизилось: до 19 – 35 человек. Только за прошлые сутки в Литву не пустили 321 мигранта с территории Беларуси, сообщает LRT. Появилась информация и о том, что сбавили прыть и иракские авиакомпании: рейсы из Ирака в Минск должны быть отменены на ближайшие десять дней, сообщает BNS со ссылкой на посла Европейского союза в Ираке Мартина Хута.
Теперь, радуются оппозиционные Telegram-каналы, белорусским властям самим придется расхлебывать миграционный кризис и что-то делать с легионом беженцев, которым не удалось проникнуть в вожделенную Европу.
Но, к сожалению, жесткие бои без правил продолжаются и в ход пошла тяжелая артиллерия: литовские организации стали получать письма с угрозами терактов и обещанием джихада… А вчера Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - цитирует президента БЕЛТА.
Глобальные реформы и большая политика
А тем временем Светлана Тихановская продолжает триумфальное шествие на внешнеполитической арене. Покорив Америку, она переместилась с рабочим визитом в туманный Альбион. Демократический лидер провела переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, обсудив помощь гражданскому обществу, санкции против режима и возможность поднять белорусский вопрос в международных.
В самой же Беларуси демократические реформы застопорились. Как мы уже сообщали, до 2 августа на стол президента должны были положить редакцию новой Конституции. Увы – глава страны забраковал документ. По словам Лукашенко, ему представили замечания к проекту поправок "аж на 170 листов", но его нельзя назвать проработанным и хорошо подготовленным. Он призвал привести документ в соответствие "до чтения на уровне президента", пишет РБК. Впрочем, это тема наверняка будет поднята во время масштабной пресс-конференции - "Большого разговора с Президентом", которая состоится 9 августа: на нее аккредитовались уже порядка 300 представителей масс-медиа. Тогда и узнаем, как там обстоят дела с транзитом власти.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
политолог Валерий Карбалевич
О Тимановской и Шишове
Связывать между собой эти события можно лишь в том смысле, что внутриполитический кризис в Беларуси начинает выплескиваться за ее пределы. Превращается уже в кризис региональный и международный: если сюда добавить кризис с мигрантами на белорусско-литовской границе, историю с самолетом с Протасевичем, посаженным в Минске, белорусско-российскими военными учениями, то видно, что белорусский внутриполитический кризис становится проблемой для международной безопасности. И без разрешения внутреннего белорусского кризиса невозможно предотвратить региональный кризис.
Если же говорить более конкретно, то история со спортсменкой Тимановской является хорошим отражением той социальной модели политического режима, которая сложилась в Беларуси. Все должны беспрекословно подчиняться начальникам, и любая попытка оспорить мнение начальства и публичная критика, рассматриваются как покушение на власть, а любой конфликт с начальством превращается в политический. Стоило Тимановской в социальных сетях выразить возмущение тем, что ее поставили на другую дистанцию, даже не посоветовавшись, как государственные телеканалы тут же пустили целый залп с обвинениями чуть ли ни в измене. Вот такая сегодня в Беларуси атмосфера: нельзя слово сказать против власти. Судя по всему, и тренеры это не скрывали, решение отозвать спортсменку было принято на самом политическом верху.
История с Шишовым более сложная и непонятная. Надо дождаться конца следствия, которое ведут украинские правоохранители. Самоубийство или убийство? Кто убил? Тут можно высказывать лишь подозрения – самая очевидная версия политическая. Этот человек занимался общественно-политическими делами, организовывал акции против властей Беларуси в Киеве. Высказываются версии, что это дело рук белорусских спецслужб, упоминают и российское ФСБ, и западные спецслужбы, тут могут быть самые фантастические домыслы.
О проекте Конституции
Пока что Лукашенко серьезно не рассматривал этот документ. Сам же проект официально пока не опубликован поэтому его сложно обсуждать - однако если исходить из варианта, который обнародовал один из членов комиссии, реальная власть все равно остается в руках президента. Так что говорить о том, что Лукашенко действительно собирается уходить, скорее всего, можно будет в том случае, если он не будет вновь баллотироваться на должность президента. Тут можно строить разные версии. Более точно можно будет говорить лишь тогда, когда станет ясно, какой вариант может быть вынесен на референдум
О миграционном кризисе
Это может привести к реальному силовому конфликту между Литвой и Беларусью. И это очень грустно. Белорусские власти готовы идти на эскалацию. Им нечего терять и этот локальный кризис может перерасти в серьезный региональный. Дай Бог чтобы этого не случилось. Белорусские власти решили отомстить Западу и, в частности, Литве. Они особо этого и не скрывают, говоря, что уменьшили контроль на границе. Радикально решить проблему можно только при смене политического режима в Беларуси. Все другие варианты оставляют возможности для манипуляций и новых столкновений и противоречий.
О Тихановской
Ранее все говорили о том, что белорусский конфликт – чисто внутриполитический: ни прозападный, ни пророссийский. Сейчас же это вынесено на принципиально новый уровень. Процессы начались еще осенью и теперь обрели законченную форму: Запад поддержал протесты, Россия поддержала режим и встреча с Байденом поставила жирную точку в этом вопросе. Теперь это вышло на геополитический уровень. Сложно говорить, во что это выльется – возможно, будут новые санкции: по крайней мере США их обещает. Но пока сложно прогнозировать, насколько серьезно США возьмется за решение белорусского вопроса. Например, во времена Обамы, США очень серьезно надавили на Иран, введя очень жесткие санкции. Но пока непонятно, насколько американцы готовы давить на официальный Минск и на те страны, которые поддерживают Лукашенко.