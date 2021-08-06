Как живе Беларусь? ⟩ Трупы, скандалы и новый виток холодной войны

Реакция Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси последовала незамедлительно: спортсменку отозвали. "По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады", - гласит официальное сообщение.

А далее, как пишут СМИ, тренеры ей дали чуть ли ни час на сборы: чтобы упаковала чемоданчик и домой, в Минск. Но лететь она отказалась, вполне резонно опасаясь, что на родине ее ждет каталажка.

Девушка обратилась за помощью к японским правоохранителям, заявив, что хочет попросить политическое убежище в одной из стран Европы. А ее супруг спешно покинул Беларусь, во избежание репрессий. А дальше из этой истории раздули масштабный политический скандал. Свое веское мнение высказали и ООН, и Госдеп.

"Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт трансграничных репрессий: попытался заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую уехать просто за то, что она осуществляла право на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, являются посягательством на базовые права и недопустимы", – высказался в своем твиттере глава госдепартамента США Энтони Блинкен.

Первая ласточка

Белорусские и российские проправительственные СМИ и Telegram-каналы синхронно обвинили ее чуть ли ни в предательстве родины и заведомо продуманной провокации: дабы попросить политическое убежище. А телеканал Царьград пошел еще дальше, заявив, что "Налицо возвращение политики времён железного занавеса и холодной войны. Против Белоруссии, против России, против русских". И далее развил эту тему в контексте противостояния России и Запада: "Разразился скандал, невиданный с прошлого века, когда на Запад, бывало, бежали и просили убежища в ближайшем полицейском участке советские артисты на гастролях и спортсмены на соревнованиях. Их называли "невозвращенцами" и охотно использовали в пропаганде – то есть на фронтах холодной войны.

На Олимпиаде в Токио налицо противостояние Запада и России – как в недобрые незабытые времена. Это фронт новой холодной войны, а раз есть фронт, возможны и предатели, и перебежчики. Тимановская – не более чем первая ласточка. Запад сделает всё, чтобы таких было больше".

Сама же спортсменка заявляет, что не ожидала такого резонанса: "На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь со спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в команду других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации на эту эстафету. И я не представляла, что дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом", - цитирует легкоатлетку Deutsche Welle.

2 августа стало известно, что Тимановская попросила политического убежища в Польше. В среду она должна была вылететь в Варшаву. Однако, как пишет Zerkalo.io, неожиданно пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены. "Представитель белорусской общины, поддерживавший связь с Тимановской, сказал, что дипломаты изменили ее рейс из соображений безопасности", - сообщает Forbes.ru. Сейчас спортсменка уже перебралась в Польшу.

А на уровне МОК начато расследование этого скандала: Беларуси могут грозить санкции и по спортивной линии.

Самоубийство или спецоперация?

А тем временем в Киеве произошла загадочная криминальная история, которая всколыхнула все эмигрантские оппозиционные круги. Эмигрант из Беларуси, покинувший страну по политическим мотивам, Виталий Шишов, продолжавший вести активную деятельность и в изгнании, и возглавляющий Белорусский дом в Украине (БДУ), не вернулся с утренней пробежки. Однако вскоре он был найден повешенным в одном из киевских парков, пишет Naviny.by.

Украинская полиция рассматривает несколько версий – от самоубийства до замаскированного под суицид криминального деяния. Однако коллеги покойного уверены, что это дело рук белорусских спецслужб.

"Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси. В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине", — отмечают коллеги Шишова.

По их словам, за активистом велась слежка. "О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", — уверены коллеги.

Это событие вызвало возмущение в оппозиционных эмигрантских кругах. Люди в Киеве и в других странах пришли к посольству Беларуси, чтобы почтить память активиста. Расследование взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский. А пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, заявил, что Госдеп внимательно следит как за этим расследованием, так и за историей с легкоатлеткой Тимановской и осуждает жестокие репрессии со стороны режима Лукашенко.

Тяжкий труд пропагандистов

В провластном же лагере оценка этих громких событий диаметрально противоположная. К примеру, тот же Telegram-канал "Желтые сливы" и родственные ему альтернативные проправительственные рупоры, комментируя гибель Шишова, приводят якобы инсайдерскую информацию о предшествующих этому финансовых дрязгах между соратниками.

В целом же педалируется мысль, что все вышеупомянутые события не случайны, а инспирированы западными спецслужбами. И называют визит Тихановской в США, комбинацию с Кристиной Тимановской на Олимпиаде и принесение в "сакральные жертвы" Виталия Шишова в Киеве, звеньями одной цепи. Мол, на пути к решению политических задач западные спецслужбы готовы на все.

Отметим, что за последний год белорусские власти очень неплохо наладили агитационно-пропагандистскую работу в медиа-пространстве, по примеру старших товарищей. На телевидении постоянно крутят очень интересное кино: благо сюжеты спецслужбы подбрасывают с завидным постоянством.

Так, 4 августа, в преддверии годовщины начала протестов, гостелевидение запустило "сериал о том, как Беларусь победила цветную революцию", раскрыв "всю историю масштабного заговора против Беларуси". Растет число и провластных Telegram-каналов.

Это отмечают и западные эксперты. Как сообщает Немецкая волна, аналитики исследовательского проекта Media IQ считают, что белорусская пропаганда уподобилась российской: белорусов теперь, как и россиян, готовят к столкновению цивилизаций, холодной, а, возможно, и горячей войне. Это служит обоснованием для зачистки всего общественного и медийного пространства. По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала года зафиксировано 118 обысков и 95 задержаний представителей СМИ.

И ослаблять гайки власти не намерены. 30 июля Александр Лукашенко на встрече с региональными чиновниками заявил, что "свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно".

Как сообщает пресс-служба президента, А. Лукашенко назвал информационную безопасность важным аспектом комплекса мер по обеспечению безопасности и порядка: "Каждый председатель исполкома должен иметь четкое представление об информационной карте своего района или города. Какие СМИ и ресурсы действуют, какую редакционную политику они проводят, какой поддержкой населения пользуются. Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов Telegram-каналов и чатов, работать с ними лично. Все должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения".

Дырку от бублика вам, а не рекламу

Впрочем, западные поборники свободы слова тоже клювом не щелкают. Так, немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco - Partnership for Human Rights, проанализировала, какую рекламу крутят по белорусскому госТВ и пришла к выводу, что западные корпорации финансируют пропаганду Лукашенко, - сообщает Deutsche Welle. Как оказалось, 63% роликов приходится на западные компании, из них большинство – на американские.

"Вот уже год режим Лукашенко терроризирует собственное население, даже последний PR-менеджер должен был это знать. То, что мировые бренды, такие как Procter & Gamble, Mars, Henkel, Coca-Cola или PepsiCo, по-прежнему и в значительной степени рекламируются пропагандистскими каналами диктатора, - это скандал. Компании, очевидно, заботятся только о своей прибыли, катастрофическое положение в области прав человека в Беларуси их совершенно не волнует", - уверен председатель немецкого отделения Libereco Марко Фибер. Он обвинил западные корпорации в "моральном банкротстве" и призвал прекратить это безобразие.

Труп на границе

А тем временем на границе между Беларусью и Литвой ситуация очень непростая. Так, в минувшие выходные был побит новый антирекорд: из Беларуси в Литву проникли аж 289 нелегальных мигрантов, а Iraqi Airways открыла рейсы в Минск еще из трех городов, сообщает Naviny.online. Новости же из Литвы напоминают сводки с арены боевых действий: то мигранты бузят и их успокаивают применяя спецсредства, то пишут, что местные из приграничных районов могут остаться без скорой помощи – ибо все ресурсы направлены на обслуживание незваных гостей.

И власти страны пошли на радикальный шаг, приняв решение, по возможности, разворачивать мигрантов на границе. Привлекли к охране рубежей и армию, пишет Kurier.lt: справляться с миграционным кризисом литовским пограничникам помогают сотни военных.

Однако все осложняется тем, что на носу широкомасштабные российско-белорусские учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре: ранее сообщалось, что российские военные уже прибывают. А 3 августа белорусские пограничники начали комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей: они продлятся до 12 августа. И есть опасения, что без провокаций не обойдется.

Уже во вторник разгорелся первый масштабный скандал. Как сообщает БЕЛТА, со ссылкой на официального представителя Государственного пограничного комитета Антона Бычковского: "За последние сутки около сорока иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь. Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила". Все проправительственные Telegram-каналы тут же распространили ролики со страдальцами.

А в ночь на 4-ое августа "вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности. Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но несмотря на это мужчина скончался",

- сообщает БЕЛТА.

"О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено президенту", - пишет проправительственный Telegram-канал "Пул Первого", который считается неофициальным рупором пресс-службы президента. "Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили о избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле Первого".

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала эту информацию чепухой и сказками братьев Гримм. "Это мы можем прокомментировать как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации — пример этого", — цитирует министра Kurier.lt.

Страсти накаляются

Отметим, что радикальная политика литовских властей весьма позитивно повлияла на поток незваных гостей: в последние пару дней их число резко снизилось: до 19 – 35 человек. Только за прошлые сутки в Литву не пустили 321 мигранта с территории Беларуси, сообщает LRT. Появилась информация и о том, что сбавили прыть и иракские авиакомпании: рейсы из Ирака в Минск должны быть отменены на ближайшие десять дней, сообщает BNS со ссылкой на посла Европейского союза в Ираке Мартина Хута.

Теперь, радуются оппозиционные Telegram-каналы, белорусским властям самим придется расхлебывать миграционный кризис и что-то делать с легионом беженцев, которым не удалось проникнуть в вожделенную Европу.

Но, к сожалению, жесткие бои без правил продолжаются и в ход пошла тяжелая артиллерия: литовские организации стали получать письма с угрозами терактов и обещанием джихада… А вчера Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - цитирует президента БЕЛТА.

Глобальные реформы и большая политика

А тем временем Светлана Тихановская продолжает триумфальное шествие на внешнеполитической арене. Покорив Америку, она переместилась с рабочим визитом в туманный Альбион. Демократический лидер провела переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, обсудив помощь гражданскому обществу, санкции против режима и возможность поднять белорусский вопрос в международных.

В самой же Беларуси демократические реформы застопорились. Как мы уже сообщали, до 2 августа на стол президента должны были положить редакцию новой Конституции. Увы – глава страны забраковал документ. По словам Лукашенко, ему представили замечания к проекту поправок "аж на 170 листов", но его нельзя назвать проработанным и хорошо подготовленным. Он призвал привести документ в соответствие "до чтения на уровне президента", пишет РБК. Впрочем, это тема наверняка будет поднята во время масштабной пресс-конференции - "Большого разговора с Президентом", которая состоится 9 августа: на нее аккредитовались уже порядка 300 представителей масс-медиа. Тогда и узнаем, как там обстоят дела с транзитом власти.