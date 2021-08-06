День #14 ⟩ Первая медаль Литвы и 51-летний рекордсмен из Испании

Джошуа Чептегеи из Уганды победил в финале соревнований по бегу на дистанции 5000 метров, преодолев дистанцию за 12:58.15. Серебряную медаль завоевал канадец Мохаммед Ахмед (15:58.61), а бронзовую - американец Пол Челимо (15:59.05).

Лёгкая атлетика, 400 м, женщины

Представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо второй раз в карьере стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях по бегу на дистанции 400 метров. В финале она пришла к финишу первой, показав результат 48,36 секунды. Серебряную медаль завоевала Марилейди Паулино из Доминиканской Республики с результатом 49,20. Бронзовым призёром стала американка Эллисон Феликс (49,46).

Лёгкая атлетика, 1500 м, женщины

Кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон с олимпийским рекордом завоевала золотую медаль в беге на 1500 метров. Её результат - 3.53,11. Серебряную медаль завоевала британка Лора Мьёр (3.54,50), а бронза досталась Сифан Хассан из Нидерландов (3.55,86).

Лёгкая атлетика, 4x100 м, женщины

Женская сборная Ямайки (Бриана Уильямс, Элейн Томпсон-Хира, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Шерика Джексон) завоевала золотые медали в эстафете 4х100 метров, пробежав дистанцию за 41,02 секунды. Для Элейн Томпсон-Хиры эта медаль стала третьей золотой на Играх-2020. Ранее она побеждала на дистанциях 100 и 200 метров.

Серебро в эстафете 4х100 метров завоевала сборная США (41,45), а бронза досталась британкам (41,88).

Лёгкая атлетика, 4x100 м, мужчины

Мужская сборная Италии сенсационно завоевала золотые медали в эстафете 4х100 метров. Лоренцо Патта, Ламонт Марсель Джейкобс, Эсеоса Фостине Десалу и Филиппо Торту пробежали дистанцию за 37,50 секунлы. Второй к финишу пришла сборная Великобритании (37,51), а бронзу завоевали канадцы (37,70).

Пляжный волейбол, женщины

Американские "пляжницы" Эйприл Росс и Аликс Клайнман завоевали золото в соревнованиях по пляжному волейболу. В финале они обыграли австралиек Мариафе Артачо и Талику Клэнси со счётом 2:0 (21:15, 21:16). Бронзовыми призёрами стали швейцарки Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих, которе победили латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Кравченока - 2:0 (21:19, 21:15).

Хоккей на траве, женщины

Женская сборная Нидерландов завоевала золото в хоккее на траве, обыграв в финальном матче Аргентину со счётом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0, 0:0). В матче за бронзу команда Великобритании обыграла сборную Индии - 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0).

Футбол, женщины

Женская сборная Канады стала победителем олимпийского футбольного турнира, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Швеции - 1:1 (3:2 пен.). Ранее в матче за третье место американки обыграли команду Австралии со счётом 4:3.

Футбол, мужчины

В матче за третье место на олимпийском футбольном турнире среди мужских команд сборная Мексики обыграла Японию со счётом 3:1. Голами в составе мексиканцев отметились Себастьян Кордова, Хоан Васкес и Эрнесто Вега. Единственный гол за Японию забил Каора Митома. В финале футбольного турнира, который состоится 7 августа, сыграют сборные Бразилии и Испании.

Настольный теннис, командный турнир, мужчины

Сборная Китая стала победителем командного турнира по настольному теннису, обыграв в финале команду Германии со счётом 3:0. В противостоянии за бронзу сборная Японии обыграла Южную Корею - 3-1.

Бокс, 69-75 кг, женщины

33-летняя россиянка Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призёром по боксу в весовой категории до 75 кг. Ещё одной обладательницей бронзы стала Наухку Фонтейн из Нидерландов. Золото и серебро в весовой категории до 75 кг будет разыграно 8 августа в поединке между китаянкой Ли Цянь и Лорен Прайс из Великобритании.

Бокс, 57-63 кг, мужчины

Армянский боксер Оганес Бачков и австралиец Харри Гарсайд стали бронзовыми призёрами олимпийского турнира в весе до 63 кг. В финале, который состоится 8 августа, встретятся американец Кейшон Дэвис и кубинец Энди Круз.

Бокс, 81-91 кг, мужчины

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов уступил кубинцу Хулио Сесару ла Крусу в финальном поединке в весовой категории до 91 кг. Бой завершился победой представителя Кубы со счётом 5:0. Ранее бронзовых медалей удостоились бразилец Абнер Тейшейра и новозеландец Дэвид Ньика.

Велотрек, мэдисон, женщины

Британские велогонщицы Кэти Арчибальд и Лора Кенни завоевали золотые медали в мэдисоне. Их результат 78 очков. Второе место досталось датчанкам Амали Дидериксен и Джули Лет (35 очков). Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали (26 очков).

Велотрек, спринт, мужчины

Велогонщик из Нидерландов Харри Лаврейсен стал победителем в спринте, в финале обыграв своего соотечественника Джеффри Хугланда. Обладателем бронзы стал британец Джек Карлин, который дважды победил россиянина Дениса Дмитриева.

Спортивная борьба, до 74 кг, вольная борьба

Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В финале он победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0. Бронзовыми призёрами стали американец Кайл Дуглас Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.

Спортивная борьба, до 125 кг, вольная борьба

Американец Гейбл Дэн Стивенсон выиграл золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. В финальном поединке он на последних секундах вырвал победу у грузина Гено Петриашвили - 10:8. Обладателями бронзовых наград стали иранец Амир Хоссейн Заре и турок Таха Акгюль.

Спортивная борьба, до 53 кг, женская борьба

Японка Маю Мукаида выиграла золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 53 кг. В финале она победила китаянку Цзяню Пань со счётом 5:4. Обладательницами бронзовых наград стали Ванесса Колодинская из Беларуси и Болортуя Бат Очир из Монголии.

Современное пятиборье, женщины

Британка Кейт Френч стала олимпийской чемпионкой в современном пятиборье, набрав по итогам всех видов 1385 баллов. Это новый олимпийский рекорд. Второй стала Лаура Асадаускайте из Литвы (1370), которая принесла своей стране первую медаль на Олимпиаде в Токио. Бронзу завоевала венгерка Шарольта Ковач (1368).

Карате, ката, мужчины

Японец Рио Киюна выиграл золотую медаль в соревнованиях по карате (ката). В финале он победил испанца Дамьяна Уго Кинтеро. Обладателями бронзовых наград стали американец Ариэль Торрес Гутьеррес и турок Али Софуоглу.

Карате, кумитэ, до 61 кг, женщины

Представительница Сербии Йована Прекович завоевала золотую медаль в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории до 61 кг. В финале она победила китаянку Инь Сяоянь. Обладательницами бронзовых наград стали Джана Лотфи из Египта и Мерве Джобан из Турции.

Карате, кумитэ, до 75 кг, мужчины

Итальянец Луиджи Буза завоевал золотую медаль в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории до 75 кг. В финале он победил азербайджанца Рафаэля Агаева со счётом 1:0. Обладателями бронзовых наград стали украинец Станислав Горуна и венгр Габор Харшпатаки.

Скалолазание, многоборье, женщины

22-летняя словенка Янья Гарнбрет стала победительницей многоборья в скалолазании. По итогам трёх дисциплин (скорость, боулдеринг, трудность) её результат составил 5 баллов. Серебро и бронза достались японкам - Михо Нонаке и Акиё Ногути соответственно.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 36-26-17 (79) США - 31-36-31 (98) Япония - 24-11-16 (51) Великобритания - 18-20-21 (59) Команда ОКР - 17-23-22 (62) Австралия - 17-6-20 (43) Италия - 10-10-18 (38) Германия - 9-11-16 (36) Нидерланды - 9-10-12 (31) Франция - 7-11-9 (27) Новая Зеландия - 7-6-6 (19) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России