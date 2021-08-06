Лига конференций: Обидное поражение "Риги" и неожиданный успех РФШ
В четверг, 5 агуста, латвийские команды "Рига" и РФШ провели первые матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций.
В четверг, 5 агуста, латвийские команды "Рига" и РФШ провели первые матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций.
"Рига", несмотря на статус фаворита матча, с минимальным счётом уступила мальтийскому клубу "Хибернианс". Матч проходил на столичном стадионе "Даугава" и завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 69-й минуте забил защитник Андрей Аджус.
Другой латвийский клуб РФШ на выезде сыграл вничью с бельгийским "Гентом" - 2:2. Стоит отметить, что к перерыву рижане вели со счётом 2:0 благодаря голам Дарко Лемаича и Томаша Шимковича, но во втором тайме хозяева сумели уйти от поражения - авторами голов в составе "Гента" стали Адевале Оладойе и Тарик Тиссаудали.
Напомним, что в заключительный отборочный раунд Лиги конференций выйдет команда, которая победит по сумме двух матчей. Ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций пройдут 12 августа.
Лига конференций УЕФА - новый турнир, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.