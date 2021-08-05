"Барселона" объявила об уходе Месси

В заявлении каталонского клуба говорится, что "Барселона" достигла с 34-летним игроком соглашения по новому контракту, но подписать новое соглашение стороны не смогут из-за экономических правил и ограничений в испанской лиге.

Прошлый контракт аргентинца с "Барселоной" истёк в конце июня. Это значит, что сейчас Месси находится в статусе свободного агента и в праве подписать соглашение с любым другим клубом.

"Барселона" от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной жизни и профессиональной карьере", - говорится в сообщении каталонцев в Instagram.

Месси является воспитанником "сине-гранатовых" и выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры. С 2003 года он провёл за каталонцев 520 матчей, в которых забил 474 мяча.

В составе клуба он становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз - Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.