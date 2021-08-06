Граудиня и Кравченока остались без медалей Олимпийских игр в Токио

В матче за бронзу Граудиня и Кравченока потерпели поражение от Анук Верже-Депре и Джоаны Хайдрих из Швейцарии - 0:2 (19:21, 15:21).

Таким образом, на дебютной для себя Олимпиаде Тина Граудиня и Анастасия Кравченока заняли третье место. Победитель в женском олимпийском турнире по пляжному волейболу определится в матче между австралийками Таликой Клэнси/Мариафе Артачо и американками Эприл Росс/Аликс Клайнман.

В субботу, 7 августа, латвийский мужской дуэт "пляжников" Эдгар Точс и Мартиньш Плявиньш также поборется за бронзовые медали. Их соперниками станут Шериф Юнусс Самба и Ахмед Тиджан из Катара. Начало игры в 4 утра по латвийскому времени.

Напомним, латвийские "пляжницы" стартовали на Играх в Токио с поражения от американок Келли Клас и Сары Спонсиле (1:2), а затем одержали две победы - над бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос/Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой (2:1) и кенийками Гауденсию Макоху/Браксидесу Хадамби (2:0).

В 1/8 финала Граудиня и Кравченока победили Надежду Макрогузову и Светлану Холомину (2:1), которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). Путёвку в полуфинал латвийские "пляжницы" обеспечили себе благодаря победе над канадками Хизер Бансли и Бренди Вилкерсон (2:1). В 1/2 финала Граудиня и Кравченока потерпели поражение от австралийского дуэта Мариафе Артачо дель Солар/Талика Клэнси (0:2)