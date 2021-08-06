Выявлено 80 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 47,6

Умерший входил в возрастную группу от 80-89 лет.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 45,4 до 47,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 7385 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии коронавирус был лабораторно подтвержден в 139 284 случаях, 2559 человек, заразившихся Covid-19, умерли.

Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 902 случаев заражения Covid-19. Показатель в 900 случаев превышен впервые с конца июня.

В четверг в латвийские больницы были госпитализированы шесть пациентов с Covid-19, при этом трое пациентов были выписаны, таким образом, общее количество пациентов в больницах увеличилось с 48 до 51, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.