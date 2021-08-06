В квартире 85-летней бабушки выломали дверь: полиция искала мужчину в связи с хранением наркотиков

4 августа к дому 3 на улице Прушу прибыло спецподразделение полиции, которое обыскало подъезды дома.

"Они вошли к нам в квартиру. Все осмотрели, открыли шкафчики, осмотрели все комнаты, заглянули под диван, под кровать, все посмотрели. Я была в шоке, можно это так назвать, в полном шоке, конечно, " - говорит Евгения, жительница улицы Прушу.

Ранее внук 85-летней женщины Ираиды уже был в поле зрении полиции.

"Когда он прибежал, он сказал, что его пытались убить. Я открыла дверь. Когда начали звонить в дверь, он сказал мне не открывать ее, я и не открывала.

Я не знала, что это полиция", - объясняет Ираида, бабушка задержанного. Оба лежали на полу, чтобы их не заметили.

"Колотили и звонили без остановки. Я не ответила, потому что он мне не разрешил. Когда начал ломать дверь, я поняла, что что-то не так. Как это может быть, что ломают двери, чтобы убить его", - говорит Ираида.

Двери сломались и в квартиру вбежала собака.

"Я спрашиваю, что вы делаете? Вы сказали, что из полиции, но как вы сейчас себя ведете? Сказали, что искали наркотики. Мне стало очень плохо. Я вся дрожала, попросила, чтобы вызвали скорую помощь", - рассказывает женщина.

Комментариев от полиции пока нет.