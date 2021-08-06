ФОТО ⟩ В Юрмале обнаружена профессиональная плантация марихуаны

В Управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о выращивании марихуаны в Юрмале. Проверив полученную информацию, полиция обнаружила, что на индустриальной территории под ангаром была устроена ферма по выращиванию марихуаны, куда посторонние лица не могли проникнуть.

Плантация была оснащена качественным оборудованием и компьютеризированной системой управления обогревом и поливом.

ФОТО: Valsts policija

Полиция также обнаружила, что производители марихуаны приобрели дизельный генератор для выработки электроэнергии, чтобы не показывать высокое потребление.

В ходе санкционированного обыска полиция конфисковала в общей сложности 71 растение или более 11 килограммов несушеной марихуаны.

ФОТО: Valsts policija