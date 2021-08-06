ФОТО ⟩ В Юрмале обнаружена профессиональная плантация марихуаны

В Управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о выращивании марихуаны в Юрмале. Проверив полученную информацию, полиция обнаружила, что на индустриальной территории под ангаром была устроена ферма по выращиванию марихуаны, куда посторонние лица не могли проникнуть.
Плантация была оснащена качественным оборудованием и компьютеризированной системой управления обогревом и поливом.
Полиция также обнаружила, что производители марихуаны приобрели дизельный генератор для выработки электроэнергии, чтобы не показывать высокое потребление.
В ходе санкционированного обыска полиция конфисковала в общей сложности 71 растение или более 11 килограммов несушеной марихуаны.
28 июля задержала мужчин 1992 и 1994 годов рождения, ранее не попадавших в поле зрения полиции, за незаконный посев и выращивание в крупных размерах растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. Закон за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.