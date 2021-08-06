Фото ⟩ Местные знаменитости открыли свой магазин

В магазине, также как и на ярмарках художников и артистов в городах Латвии, в течение всего лета можно приобрести изделия от местных знаменитостей. Например, соленья от Сергея Егерса, особую посуду из фарфора от певца Иго, летние платья от мульти-художницы Элиты Патмалниеце, вина от участника группы Jumprava Айгарса Креслы, украшения от актрисы Агнессы Зелтини и много чего другого.