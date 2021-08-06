Пт, 6.08.2021
"Я со всем этим не согласен" депутат Адамович, оштрафованный на 6000 евро
депутат Адамович, оштрафованный на 6000 евро

Фото ⟩ Местные знаменитости открыли свой магазин

ФОТО: Dmitrijs Suļžics, F64

4 августа открылся pop-up магазин Multimāksla, где выступили Ольга Раецка, Иева Акуратере, Иго, Резия Калниня, Катрина Диманта, Динара Рудане и другие артисты.

Галерея: Местные знаменитости открыли свой магазин 

В магазине, также как и на ярмарках художников и артистов в городах Латвии, в течение всего лета можно приобрести изделия от местных знаменитостей. Например, соленья от Сергея Егерса, особую посуду из фарфора от певца Иго, летние платья от мульти-художницы Элиты Патмалниеце, вина от участника группы Jumprava Айгарса Креслы, украшения от актрисы Агнессы Зелтини и много чего другого.

Артисты также потихоньку готовят новые коллекции, которые уже совсем скоро появятся в продаже. 


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