Фото ⟩ Местные знаменитости открыли свой магазин
4 августа открылся pop-up магазин Multimāksla, где выступили Ольга Раецка, Иева Акуратере, Иго, Резия Калниня, Катрина Диманта, Динара Рудане и другие артисты.
4 августа открылся pop-up магазин Multimāksla, где выступили Ольга Раецка, Иева Акуратере, Иго, Резия Калниня, Катрина Диманта, Динара Рудане и другие артисты.
Галерея: Местные знаменитости открыли свой магазин
В магазине, также как и на ярмарках художников и артистов в городах Латвии, в течение всего лета можно приобрести изделия от местных знаменитостей. Например, соленья от Сергея Егерса, особую посуду из фарфора от певца Иго, летние платья от мульти-художницы Элиты Патмалниеце, вина от участника группы Jumprava Айгарса Креслы, украшения от актрисы Агнессы Зелтини и много чего другого.
Артисты также потихоньку готовят новые коллекции, которые уже совсем скоро появятся в продаже.