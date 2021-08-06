Двух белорусских тренеров Тимановской выслали из Олимпийской деревни

Речь идёт про тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака, которые уже покинули Олимпийскую деревню. Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси сообщил, что в ближайшее время оба тренера вернутся в Минск. Также в заявлении НОК сказано, что организация оставляет за собой право обжаловать данное решение.

Причиной происшествия стала ситуация с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую Моисевич и Шумак пытались заставить сняться с Олимпиады и вернуться в Беларусь. В интернете была опубликована запись разговора спортсменки с тренерами.

Тимановскую пытались насильно увезти из Токио после того, как она раскритиковала руководство белорусской олимпийской сборной. Уже в аэропорту Тимановская попросила о помощи полицию, заявив, что боится задержания в Беларуси. В результате чего легкоатлетка осталась в Японии, получила польскую гуманитарную визу, а 4 августа прибыла в Варшаву.