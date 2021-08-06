Covid-19: в Литве 528 новых случаев, в Эстонии - 241

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 167 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 3,2%.

За минувшие сутки было сделано 6505 молекулярных тестов (ПЦР) и 8704 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 285 209 человек. От коронавируса в Литве скончались 4424 человека.

В четверг было объявлено о 218 новых случаях заражения, однако позднее Департамент статистики сообщил, что из-за технических работ данные в системе были неточными, и это отразилось на сегодняшних данных.

По обновленной информации, в среду было выявлено 462 новых случая.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 3851 тест на коронавирус, позитивный результат дал 241 тест (6,3 процента), скончался один инфицированный.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированых 178 человек, то есть 73,9 процента, у 12 курс вакцинации не завершен, а у 51 (21,2 процента) завершен. Невакцинированные ссоставили 94,9 процента всех протестированных.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 185,2 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 5,2 процента тестов.