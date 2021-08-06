Covid-19: в Литве 528 новых случаев, в Эстонии - 241
За минувшие сутки в Литве было выявлено 528 новых случаев коронавируса, смертей не зафиксировано, сообщил в пятницу, 6 августа, Департамент статистики. В Эстонии выявлен 241 новый случай.
За минувшие сутки в Литве было выявлено 528 новых случаев коронавируса, смертей не зафиксировано, сообщил в пятницу, 6 августа, Департамент статистики. В Эстонии выявлен 241 новый случай.
Литва
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 167 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 3,2%.
За минувшие сутки было сделано 6505 молекулярных тестов (ПЦР) и 8704 антигенных теста на Covid-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 285 209 человек. От коронавируса в Литве скончались 4424 человека.
В четверг было объявлено о 218 новых случаях заражения, однако позднее Департамент статистики сообщил, что из-за технических работ данные в системе были неточными, и это отразилось на сегодняшних данных.
По обновленной информации, в среду было выявлено 462 новых случая.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 3851 тест на коронавирус, позитивный результат дал 241 тест (6,3 процента), скончался один инфицированный.
Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированых 178 человек, то есть 73,9 процента, у 12 курс вакцинации не завершен, а у 51 (21,2 процента) завершен. Невакцинированные ссоставили 94,9 процента всех протестированных.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 185,2 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 5,2 процента тестов.
За сутки введено 5407 доз вакцины, всего привиты 657 902 человека, курс вакцинации завершили 574 814 человек. Не менее одной дозы вакцины получили 58,8 процента взрослого населения.