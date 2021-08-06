Видео ⟩ Бесы и травля в Сети: рижане из Stagnant Project выпустили новый клип
Сегодня, 6 августа, рижская метал-группа Stagnant Project, известная своими оригинальными работами, выпустила новый видеоклип на тему травли в Интернете.
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Сегодня, 6 августа, рижская метал-группа Stagnant Project, известная своими оригинальными работами, выпустила новый видеоклип на тему травли в Интернете.
Композиция получила название "Бес". По словам участников группы, съемки клипа проходили в одной из малосемеек в Риге, а также помещении в районе Рижской киностудии.
"Беспринципный от безделья, беспристрастно повторяет, Бес сомнений заявляет: знает все он лучше всех!" - гласят строчки песни.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика
Видео: Stagnant Project - Бес (Official video)
Песню можно скачать на таких платформах как платформах iTunes, Bandcamp, Napster, Deezer, Tidal, а также послушать на стриминговых платформах Soundcloud и Spotify.