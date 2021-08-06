Пт, 6.08.2021
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Оливье Веран, министр здравоохранения Франции

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Видео ⟩ Бесы и травля в Сети: рижане из Stagnant Project выпустили новый клип

Сегодня, 6 августа, рижская метал-группа Stagnant Project, известная своими оригинальными работами, выпустила новый видеоклип на тему травли в Интернете.

Композиция получила название "Бес". По словам участников группы, съемки клипа проходили в одной из малосемеек в Риге, а также помещении в районе Рижской киностудии.

"Беспринципный от безделья, беспристрастно повторяет, Бес сомнений заявляет: знает все он лучше всех!" - гласят строчки песни.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

Видео: Stagnant Project - Бес (Official video) 

Песню можно скачать на таких платформах как платформах iTunes, Bandcamp, Napster, Deezer, Tidal, а также послушать на стриминговых платформах Soundcloud и Spotify.


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