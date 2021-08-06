Вспышка Covid-19 в Ливанах: семь сотрудников магазина заболели

По сообщению SPKC, магазин был закрыт, а для сотрудников проведены мероприятия по обследованию и дезинфекции.

Хотя для посетителей магазина риск заболевания оценивается как низкий, SPKC предлагает посетителям магазина, посетившим его с 30 июля по 5 августа, следить за состоянием своего здоровья. При появлении симптомов острой респираторной инфекции следует обратиться к врачу и сдать тест на Covid-19.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Исполнительный директор Ливанского самоуправления Улдис Скрейверс сообщил LETA, что совокупный уровень заболеваемости Covid-19 в муниципалитете низкий, хотя семь новых случаев - это относительно много с учетом населения в крае. Однако в настоящее время самоуправление не планирует вводить какие-либо дополнительные меры безопасности для ограничения распространения инфекции.

Скрейверс признал, что у муниципалитета есть механизм для борьбы с Covid-19, если он будет обнаружен в одном из учреждений.