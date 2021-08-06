Пт, 6.08.2021
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Хайко Ломан, независимый эксперт по газовому рынку Германии и ЕС

Вспышка Covid-19 в Ливанах: семь сотрудников магазина заболели

ФОТО: Tero Vesalainen/Shutterstock

В период с 4 по 5 августа у не менее семи сотрудников магазина Beta в Ливанах был выявлен Covid-19, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (SPKC).

По сообщению SPKC, магазин был закрыт, а для сотрудников проведены мероприятия по обследованию и дезинфекции.

Хотя для посетителей магазина риск заболевания оценивается как низкий, SPKC предлагает посетителям магазина, посетившим его с 30 июля по 5 августа, следить за состоянием своего здоровья. При появлении симптомов острой респираторной инфекции следует обратиться к врачу и сдать тест на Covid-19.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Исполнительный директор Ливанского самоуправления Улдис Скрейверс сообщил LETA, что совокупный уровень заболеваемости Covid-19 в муниципалитете низкий, хотя  семь новых случаев - это относительно много с учетом населения в крае. Однако в настоящее время самоуправление не планирует вводить какие-либо дополнительные меры безопасности для ограничения распространения инфекции.

Скрейверс признал, что у муниципалитета есть механизм для борьбы с Covid-19, если он будет обнаружен в одном из учреждений.

Председатель Ливанской краевой думы Андрис Вайводс (LA) также признал, что в настоящее время в крае не планируется никаких ограничений, но за ситуацией будет вестись наблюдение.


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