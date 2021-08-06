Паламейка заняла предпоследнее место в финале соревнований в метании копья
Латвийская легкоатлетка Мадара Паламейка заняла 11-е место в финале соревнований в метании копья на Олимпийских играх в Токио.
Латвийская легкоатлетка Мадара Паламейка заняла 11-е место в финале соревнований в метании копья на Олимпийских играх в Токио.
Паламейка метнула копье на 58,70 метра и с этим результатом заняла 11-е место среди 12 спортсменок. Отметим, что в квалификационных соревнованиях Паламейка показала результат 60,94 метра. С таким результатом латвийская легкоатлетка заняла бы в финале шестое место.
Победительницей соревнований по метанию копья стала китайская легкоатлетка Лю Шиин, которая метнула снаряд на 66,34 м. Серебряную медаль завоевала полька Мария Андрейчик (64,61 м), а бронзовую - австралийка Кэлси-Ли Барбер (64,56 м).
Паламейка стала единственной из трёх латвийских копьеметательниц, которой удалось выйти в финал соревнований - Анете Коциня завершила выступление на Олимпиаде на 21-м месте, а Лине Музе - на 26-м.
Для Паламейки это уже третьи Олимпийские игры. В 2012 году в Лондоне она заняла восьмое место, в 2016 году в Рио-де-Жанейро - десятое.
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