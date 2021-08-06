Ему не было и года. За убийство собственного сына женщину приговорили к 17 годам тюрьмы

Кроме того, женщине установлен пробационный надзор на три года.

Согласно обвинению, женщина задушила ребенка, так как, по ее мнению, малыш ей мешал и она сама не смогла справиться с заботой о нем и воспитанием. Женщина положила труп ребенка в хозяйственную сумку, отвезла в лес и спрятала, прикрыв мхом.

В ходе следствия выяснилось и то, что обвиняемая перед совершением убийства насильственно обходилась с малолетним.

11 ноября 2020 года полиция получила информацию, что в волости Эзерниеку Дагдского края женщина 1998 года рождения убила своего ребенка возрастом младше года. В ходе оперативных действий в лесном массиве был найден труп ребенка 2019 года рождения. Незамедлительно была задержана и мать ребенка, которая в содеянном созналась.

На тот момент руководитель Социальной службы Дагдского края Элита Труле рассказала агентству LETA, что женщина сама в свое время была изъята из семьи и жила с опекуном в другом крае, да и позднее в Дагдском крае находилась мало.

Погибший был единственным ребенком женщины, у местных служб не было сигналов о том, что женщина не может о нем позаботиться. Кроме того, с сентября прошлого года она получала пособие как малообеспеченная.