Голубева готова предложить ввести чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе

Это агентству LETA подтвердила сама Голубева, отвечая на вопросы в связи с появившейся информацией о том, что на этой неделе за незаконное пересечение границы были задержаны 28 нелегальных иммигрантов.

Политик пояснила, что по три-четыре раза в день связывается с представителями погранохраны по поводу актуальной ситуации. Глава МВД считает, что ситуация на границе находится под контролем.

По мнению Голубевой, чрезвычайную ситуацию на границе стоило бы объявлять, если бы число незаконно пересекающих границу людей "драматически выросло", чего сейчас не наблюдается. Объявление чрезвычайной ситуации связано с тем, сколько мест в центрах задержания занято, а также со способностью справиться с управлением границей, пояснила министр.

Она также подтвердила, что погранохрана использует доступные ей человеческие ресурсы для укрепления защиты границы. Также она указала, что по направленной несколько дней назад просьбе министра обороны Артиса Пабрикса и Национальные вооруженные силы направят на границу дополнительных представителей армии.

Принимая во внимание, что конкретное число направленных людей может быть информацией ограниченного доступа, подробнее об этом нужно спрашивать у погранохраны и НВС, добавила политик.

Также Голубева отметила, что строительство забора на границе с Беларусью будет произведено гораздо быстрее, чем планировалось ранее.

Работы по данному вопросу нужно начать уже в этом году, однако конкретный срок зависит от того, насколько быстро Кабинет министров примет решение об использовании ресурсов и насколько быстро Сейм произведет необходимые изменения в законах.

Министр обратила внимание на то, что если потребуется, на границе можно установить временный забор, однако стоить это будет очень дорого.

Напомним, Государственная погранохрана за незаконное пресечение латвийско-белорусской границы задержала 28 нелегальных мигрантов.

4 августа пограничники в Скрудалиенской волости задержали 12 лиц, которые ранее незаконно пересекли границу государства. Задержанные утверждали, что они - граждане Ирака.

Еще два случая незаконного пересечения границы были констатированы 5 августа.

В ходе проверки предоставленной жителями информации четверо незаконно пересекших границу граждан Ирака были задержаны в Скрудалиенской волости на автобусной остановке Vārpene, а еще 12 граждан Ирака, незаконно пересекших границу по Даугаве на надувной лодке, были задержаны в округе поселка Лупанду.

Во всех случаях были начаты уголовные процессы по факту намеренного незаконного пересечения государственной границы в группе.