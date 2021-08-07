День #15 ⟩ Россиянка Мария Ласицкене взяла победную высоту, плакала от счастья и праздновала с украинкой

Лёгкая атлетика, 10 000 м, женщины

Представительница Нидерландов Сифан Хассан выиграла золото в беге на 10 000 м, пробежав дистанцию за 29 минут 55,32 секунды. Серебряным призёром стала Калкидан Гезахегн из Бахрейна (29.56,18), а бронза досталась Летесенбет Гидей из Эфиопии (30.01,72).

Лёгкая атлетика, метание копья, мужчины

Сенсационно завершились соревнования в метании копья среди мужчин, в которых победу одержал индийский спортсмен Нирай Чопра. Его результат 87,58 метра. Второе место занял чех Якуб Вадлейх (86,67 м), а бронзу завоевал его соотечественник Витезслав Веселы (85,44 м).

Лёгкая атлетика, 1500 м, мужчины

Норвежец Якоб Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров, преодолев дистанцию за 3:28,32. Второе место занял кениец Тимоти Черуйот (3:29,01), а тройку призёров замкнул британец Джош Керр (3:29.05).

Лёгкая атлетика, 4x400 м, женщины

Женская сборная США завоевала золотые медали в эстафете 4х400 метров, продолев дистанцию за 3 минуты 16,85 секунды. Второй к финишу пришла команда Польши (3:20.53), третьей - Ямайки (3:21.24).

Лёгкая атлетика, 4x400 м, мужчины

Сборная США победила также в командной эстафете 4х400 среди мужчин, показав результат - 2:55.70. Второе место заняла сборная Нидерландов (2:57.18), а тройку призёров замкнули бегуны из команды Ботсваны (2:57.27).

Гольф, женщины

Американка Нелли Корда выиграла золотую медаль в соревнованиях по гольфу. Серебряным призёром стала японка Монэ Инами, а бронза досталась новозеландке Лидии Ко.

Гребля на байдарках и каноэ, 500 м, каноэ-двойка, женщины

Китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня завоевали золотую медаль на дистанции 500 м, показав результат 1.55,495. Серебро досталось украинкам Людмиле Лузан и Анастасии Четвериковой (1.57,499), бронза - канадкам Лоранс Венсан Лапуант и Кэти Венсан (1.59,041).

Гребля на байдарках и каноэ, 1000 м, каноэ, мужчины

Бразильский каноист Исакиас Кейрос дос Сантос выиграл золото на дистанции 1000 м. Его результат - 4.04,408. Серебряным призёром стал китаец Лю Хао (4.05,724), а бронза досталась Сергею Тарновскому из Молдавии (4.06,069).

Гребля на байдарках и каноэ, 500 м, байдарка-четвёрка, женщины

Венгерские байдарочницы выиграли золото в соревнованиях четвёрок на дистанции 500 метров, преодолев дистанцию за 1.35,463. Серебро завоевали спортсменки из Беларуси (1.36,073), а бронза досталась представительницам Польши (1.36,445).

Гребля на байдарках и каноэ, 500 м, байдарка-четвёрка, мужчины

Немецкие байдарочники завоевали золотые медали на дистанции 500 метров, показав время 1.22,219. Серебро досталось испанцам (1.22,445), а бронза - словакам (1.23,534).

Пляжный волейбол, мужчины

Норвежские "пляжники" Андерс Мол и Кристиан Сёрум завоевали золото в соревнованиях по пляжному волейболу. В финале они обыграли представителей команды ОКР Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского - 2:0 (21:17, 21:18). Бронзовыми призёрами стали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан, которые победили латвийский дуэт Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс - 2:0 (21:12, 21:18).

Прыжки в воду, вышка 10 м, мужчины

Китайский спортсмен Юань Цао завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Его результат составил 582,35 балла. Второе место занял его соотечественник Янь Цзянь (580,40), а бронза досталась британцу Томасу Дейли (548,25).

Баскетбол, мужчины

Сборная США стала олимпийским чемпионом по баскетболу, обыграв в финальном матче команду Франции со счётом 87:82. В составе чемпионов лучшим на площадке был Кевин Дюрант (29 очков). Бронзовые медали достались сборной Австралии, которая обыграла соперников из национальной команды Словении - 107:93.

Баскетбол, женщины

Баскетболистки сборной Франции обыграли команду Сербии и стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр в Токио. Счёт матча - 91:76 (19:23, 24:17, 24:16, 24:20). В финале соревнований встретятся сборные США и Японии. Их матч пройдёт 8 августа.

Бейсбол, мужчины

Сборная Японии завоевала золото в соревнованиях по бейсболу, обыграв в финале команду США со счётом 2:0. В противостоянии за бронзу сборная Доминиканской Республики победила команду Южной Кореи - 10:6.

Волейбол, мужчины

Французские волейболисты завоевали золотые олимпийские медали, обыграв в финале команду Олимпийского комитета России (ОКР) - 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12). Отметим, что сборная Франции никогда прежде не поднималась выше восьмого места на Олимпийских играх. В матче за бронзу сборная Аргентины победила команду Бразилии со счетом 3:2.

Водное поло, женщины

Женская сборная США по водному поло завоевала золотые медали летних Олимпийских игр в Токио. В финальном поединке американки разгромили команду Испании со счётом 14:5 (4:1, 3:3, 5:0, 2:1). В противостоянии за бронзу россиянки уступили венгеркам со счётом - 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4).

Бокс, 48-52 кг, мужчины

Британский боксер Галал Яфай выиграл олимпийское золото в весовой категории 52 кг. В финале он победил филиппинца Карло Паалама - 4:1. Бронзовые медали в данной категории получили японец Рёмэи Танака и казахстанец Сакен Бибосынов

Бокс, 48-51 кг, женщины

Представительница Болгарии Стойка Крастева стала обладательницей золотой награды в соревнованиях по боксу в весовой категории до 51 кг. В финальном поединке она одержала победу над турчанкой Бузе Чакыроглу. Ранее в данном весе бронзовые награды турнира выиграли Хуан Сяовэнь из Тайваня и японка Цукими Намики.

Бокс, 69-75 кг, мужчины

Украинский боксёр Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал обладателем серебряной медали, уступив в финальном поединке нокаутом в третьем раунде представителю Бразилии Эберту Консейсану. Ранее бронзовые медали в данном весе завоевали филиппинец Феликс Марсьяль и россиянин Глеб Бакши.

Бокс, 64-69 кг, женщины

Турчанка Бусеназ Сурменели, выступающая в весовой категории до 69 кг, стала обладательницей золотой награды в соревнованиях по боксу. В решающем поединке Бусеназ оказалась сильнее представительницы Китая Гу Хун. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали индийская спортсменка Ловлина Боргохайн и Ошае Джонс из США.

Художественная гимнастика, личное многоборье

Достаточно сенсационно закончились соревнования по художественной гимнастике в многоборье, где представительница Изралия Линой Ашрам завоевала золотую медаль, обогнав фавориток дисциплины россиянок Дину и Арину Авериных. Ашрам заняла первое место, набрав 107,800 баллов. На втором месте расположилась Дина Аверина (107,650), а бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). Арина Аверина с 102,100 баллами заняла четвёртое место.

"Мы столько к этому шли, а сегодня было просто несправедливо. Устали, что мы постоянно выигрывали, поэтому занижали", - приводит слова Дины Авериной "Чемпионат".

Отметим, что россиянки впервые за 25 лет не сумели завоевать золото Олимпиады в личном многоборье по художественной гимнастике. В последний раз такое произошло на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году.

Велотрек, мэдисон, мужчины

Велогонщики Лассе Норман Хансен и Микаэль Мёркёв принесли Дании золотую медаль в мэдисоне (43 очка). Серебро досталось Итану Хейтеру и Мэттью Уоллсу из Великобритании (40 очков), а бронзовую медаль получили Бенжамен Тома и Донаван Гронден из сборной Франции (40 очков).

Гандбол, мужчины

Сборная Франции по гандболу завоевала золотые медали, победив в финале команду Дании со счётом 25:23. Бронзовыми призёрами Игр стали гандболисты из Испании, которые в борьбе за третье место обыграли команду Египта - 33:31.

Спортивная борьба, до 65 кг, вольная борьба

Японец Такуто Отогуро выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. В финальном поединке он оказался сильнее представителя Азербайджана Хаджи Алиева со счётом 5:4. Обладателями бронзовых наград стали россиянин Гаджимурад Рашидов и индиец Баджранг Баджранг.

Спортивная борьба, до 97 кг, вольная борьба

Четырёхкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг. В решающей схватке Садулаев победил представителя США Кайла Снайдера со счётом 6:3. Бронзовые медали завоевали кубинец Рейнерис Салас Перес и итальянец Абраам Коньедо.

Спортивная борьба, до 50 кг, женская борьба

Японка Юи Сусаки выиграла золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 50 кг. В финальном поединке она разгромно победила китаянку Сунь Янань со счётом 10:0. Обладательницами бронзы стали азербайджанка Мария Стадник и американка Сара Энн Хильдебрандт.

Конный спорт, конкур, команды

Сборная Швеции с 235,65 баллами завоевала золотую медаль в смешанном командном первенстве по конкуру. Второе место у команды США (237,65), третьими стали бельгийцы (242,02).

Карате, кумитэ, до 61 кг, женщины

Египтянка Фериал Абдельазиз выиграла золото в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории свыше 61 кг. В финале она победила представительницу Азербайджана Ирину Зарецкую со счётом 2:0. Обладательницами бронзы стали Ли Гун из Китая и София Берульцева из Казахстана.

Карате, кумитэ, свыше 75 кг, мужчины

Иранец Саджад Ганджзадех выиграл золотую медаль в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории свыше 75 кг. В финале он победил Тарега Хамеди из Саудовской Аравии со счётом 4:0. Обладателями бронзовых наград стали японец Риютаро Арага и турок Угур Акташ.

Синхронное плавание, команды

Российские синхронистки завоевали золотые медали в соревнованиях групп. В сумме за техническую и произвольную программы россиянки получили 196,0979 балла. Вторыми стали китаянки (193,5310 балла), третьими - украинки (190,3018 балла).

Современное пятиборье, мужчины

Британец Джозеф Чунг завоевал золотую медаль в финале современного пятиборья. Спортсмен набрал 1482 очка и установил новый олимпийский рекорд. Вторым стал Ахмед Эль-Генди из Египта (1477), третье место занял Вун Тае Чжин из Южной Кореи (1470).

Футбол, мужчины

В финале олимпийского футбольного турнира сборная Бразилии в дополнительное время обыграла Испанию со счётом 2:1. Единственный гол в составе испанцев забил Микель Оярсабаль, а Бразилия на это ответила точными ударами Матеуса Куньи и Малколма. Ранее в матче за бронзу сборная Мексики обыграла Японию (3:1).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 38-31-18 (87) США - 36-39-33 (108) Япония - 27-12-17 (56) Команда ОКР - 20-26-23 (69) Великобритания - 20-21-22 (63) Австралия - 17-7-22 (46) Германия - 10-11-16 (37) Нидерланды - 10-11-12 (33) Италия - 10-10-19 (39) Франция - 9-12-11 (32) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России