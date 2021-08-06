Названы города и края, в которых за сутки было выявлено больше всего случаев Covid-19

В Риге констатировано 224 новых заболевших, за последние 14 дней в столице заболели 414 человек.

В Огрском крае за сутки выявлено семь новых зараженных. В Резекне констатировано пять, в Елгаве, Мадонском и Тукумском краях - по четыре, в Марупском и Резекненском краях - по три новых случая, а в ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее число заболевших.

Наибольшее число заболевших за последние 14 дней в Риге - 414, в Огрском крае - 31, в Елгаве, Мадонском и Марупском краях - по 25, и в Лиепае, Кекавском и Ропажском краях - по 21 жителю. Ни одного человека за последние две недели не заразилось в Алуксненском и Валкском краях.

В данный момент в Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 47,6 случая.

В 16 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в семи он превышен на 50%.

Напомним, в минувшие сутки в Латвии выявлено 80 новых случаев Covid-19. Скончался один человек в возрасте от 80-89 лет.

Вчера в Латвии было сделано 7385 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии коронавирус был лабораторно подтвержден в 139 284 случаях, 2559 человек, заразившихся Covid-19, умерли.

Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 902 случаев заражения Covid-19. Показатель в 900 случаев превышен впервые с конца июня.