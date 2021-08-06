Видео ⟩ В Резекненском крае обнаружена плантация марихуаны
На этой неделе в Резекненском крае стражи порядка обнаружили оборудованную в теплицах и на свежем воздухе плантацию марихуаны, сообщает агентство LETA.
На этой неделе в Резекненском крае стражи порядка обнаружили оборудованную в теплицах и на свежем воздухе плантацию марихуаны, сообщает агентство LETA.
Сотрудники полиции получили информацию о лице, которое, возможно, на частной собственности незаконно выращивает и хранит марихуану. Расследуя начатый уголовный процесс, стражи порядка в волости Силмалас Резекненского края задержали мужчину 1967 года рождения, на частной собственности которого обнаружили плантацию марихуаны.
Подобные марихуане саженцы выращивались как в специально оборудованном помещении, так и в садовых теплицах и на улице. Всего изъято 152 похожих на марихуану саженца и примерно два килограмма высушенного вещества растительного происхождения, вероятно, являющегося марихуаной. В ходе обыска были также найдены две единицы незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасы - 34 патрона.
Следствие продолжается. Назначены необходимые экспертизы.
За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.