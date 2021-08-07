Стал известен размер премий, которые получат латвийские "пляжники" за выступление на Олимпиаде

Согласно порядку присуждения денежных наград за высокие спортивные достижения на официальных соревнованиях, которые признаются Международным олимпийским комитетом (МОК), призы присуждаются за первые шесть мест, завоёванных на Олимпийских играх.

Следовательно, Граудиня/Кравченока и Плявиньш/Точс получат денежный приз в размере до 23 051 евро каждый. Тренеры спортсменов и вспомогательный персонал получат вместе до 23 051 евро.

В свою очередь, Латвийская федерация волейбола получит 35 572 евро на развитие пляжного волейбола и подготовку юных спортсменов. Латвийская федерация волейбола должна подать заявки на получение денежных призов в Министерство образования и науки.

В конце года эти заявки вместе с заявками других федераций будут представлены на рассмотрение Латвийского национального совета спорта, а предложения совета о присуждении денежных призов будут представлены на рассмотрение Кабинета министров. Точные суммы денежных премий будут определены Кабинетом министров по рекомендации совета.