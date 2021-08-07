В конце августа в квартале улицы Таллинас пройдет городской фестиваль Ezīšfests

Среди артистов, выступающих на фестивале, на сцену выйдут исполнитель хип-хопа Eliot, работающий в проекте Singapūras Satīns, рэпер Prusax, обладательница премии "Золотой микрофон" Эвия Вебере, а Very Cool Pepople выступят вместе с певицей Эвиленой Протектор.

Кроме того, на мероприятии выступят группа PND, панк-рок соло Inokentijs Mārpls, автор песен "Слюна" и "Я начала с самого начала" "Būū", поп-рок-трио Audiokvartāls, проживающий в Латвии шведский музыкант Йонас Линдберг, музыканты Гинт Смукайс и Каспар Никласонс, Нормунд Нербулис или NormisMusic, а также DJ Miami, DJ Spriefums и DJ Pannā pirdējs.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайтах ezisfests.lv и bilesuserviss.lv. В настоящее время цена билета составляет 5 евро, однако, по словам организаторов мероприятия, в ближайшее время ожидается изменение цен на билеты.