Сб, 7.08.2021
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Минчанин получил год колонии за то, что на своем балконе назвал Лукашенко петухом

Александр Лукашенко ФОТО: exsilentroot/shutterstock

Минчанин получил год колонии строгого режима за то, что на балконе назвал Лукашенко петухом. 42-летнего Алексея Щербатюка суд признал виновным в оскорблении руководителя государства.

15 мая этого года мужчина, находясь на балконе квартиры и будучи в нетрезвом состоянии, кричал "Жыве Беларусь!" и "Лукашенко - петух!".

Обвинение заявило, что он намеренно кричал громко, чтобы его крики слышали другие жители. Обвиняемый признал свою вину. Но сказал, что помнит только, что кричал "Жыве Беларусь!".

Он не отрицал, что мог выкрикивать оскорбление.

Алексей Щербатюк считает, что Александр Лукашенко - "агрессивно настроенный человек", поскольку видел, как тот бегал с автоматом.

Среди свидетелей по делу был студент Академии МВД Никита Евсеенко, который проходил мимо и слышал крики с балкона.


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