Минчанин получил год колонии за то, что на своем балконе назвал Лукашенко петухом

15 мая этого года мужчина, находясь на балконе квартиры и будучи в нетрезвом состоянии, кричал "Жыве Беларусь!" и "Лукашенко - петух!".

Обвинение заявило, что он намеренно кричал громко, чтобы его крики слышали другие жители. Обвиняемый признал свою вину. Но сказал, что помнит только, что кричал "Жыве Беларусь!".

Он не отрицал, что мог выкрикивать оскорбление.

Алексей Щербатюк считает, что Александр Лукашенко - "агрессивно настроенный человек", поскольку видел, как тот бегал с автоматом.