Недалеко от Олайне автомобиль въехал в автобусную остановку
В Стуниши Олайнского края водитель выехал с дороги в темноте, ударился о фонарный столб и врезался в остановку, сообщает программа TV3 Degpunktā.
В Стуниши Олайнского края водитель выехал с дороги в темноте, ударился о фонарный столб и врезался в остановку, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Водитель, не соблюдая скоростного ограничения, ехал по старому Елгавскому шоссе и врезался в автобусную остановку. По словам очевидцев, водитель не управлял своим автомобилем задолго до столкновения.
"Это было 02:08. Я очнулась от удара, пошла на место аварии, потому что стало ясно, что произошло ДТП и, возможно, нужна помощь.
вспоминает местная жительница.
В целях безопасности местные жители вызвали и охранников, и врачей.
Водитель обосновал, что столкновение произошло из-за того, что на дороге внезапно появилось животное, однако полиция установила, что мужчина 1984 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Был запущен административный процесс.
Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке