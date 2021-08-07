Недалеко от Олайне автомобиль въехал в автобусную остановку

Водитель, не соблюдая скоростного ограничения, ехал по старому Елгавскому шоссе и врезался в автобусную остановку. По словам очевидцев, водитель не управлял своим автомобилем задолго до столкновения.

"Это было 02:08. Я очнулась от удара, пошла на место аварии, потому что стало ясно, что произошло ДТП и, возможно, нужна помощь.

Я надела халат и побежала. Я посмотрела, они там целы и невредимы. Парень с девушкой. Я спросила, звонить ли в "скорую", но он отказался",

вспоминает местная жительница.

В целях безопасности местные жители вызвали и охранников, и врачей.

Водитель обосновал, что столкновение произошло из-за того, что на дороге внезапно появилось животное, однако полиция установила, что мужчина 1984 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Был запущен административный процесс.