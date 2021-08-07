Пляжные волейболисты Плявиньш и Точс уступили в матче за бронзу Олимпиады

В матче за бронзу Плявиньш и Точс потерпели поражение от Шерифа Юнусса Самба и Ахмеда Тиджана из Катара - 0:2 (12:21, 18:21).

Таким образом, на Олимпиаде в Токио Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс заняли четвёртое место. Победителем в мужском олимпийском турнире по пляжному волейболу стал дуэт из Норвегии Андерс Мол/Кристиан Сёрум, который в финале обыграл Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского из команды Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 2:0.

Накануне состоялся матч за бронзовые медали в женских соревнованиях, в котором латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Кравченока также потерпели поражение и заняли итоговое четвёртое место.

Напомним, латвийские "пляжники" на группововм турнире Олимпийских игр обыграли чешский дуэт Перушич/Швейнер, а также действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). В заключительном матче группового этапа Точс и Плявиньш уступили мексиканскому дуэту Гастон/Рубио со счётом 0:2.

В 1/8 финала Плявиньш и Точс обыграли бразильцев Эвандру и Бруно Шмидта со счётом 2:0, а в четвертьфинале одержали верх над другими бразильцами - Алисоном Серутти и Альваро Филью - со счётом 2:0. В полуфинале норвежцы Мол и Сёрум одержали уверенную победу и не пустили наш дуэт в финал соревнований.