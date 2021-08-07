Ушел из жизни первый председатель AT Латвии, адвокат Гвидо Земрибо

Согласно архивам агентства LETA, Земрибо родился 26 декабря 1932 года, окончил юридический факультет Латвийского государственного университета (LVU) в 1956 году и в том же году начал работать юристом в Рижской Первой юридической консультации. Позже он был арбитром Государственного арбитража при Совете Министров Латвийской ССР, а в 1960 году стал доцентом Латвийского государственного университета.

В 1961 году Земрибо стал членом Коммунистической партии Советского Союза и в том же году начал работать депутатом Верховного Совета ЛССР, проработав на этом посту десять лет. После этого он в течение 14 лет был заместителем председателя Верховного суда и председателем Судебной палаты по гражданским делам.

Земрибо стал председателем Верховного суда в 1985 году и сохранил эту должность даже после смены государственной власти.

Со временем Земрибо занимал несколько других должностей, в том числе в 1985 году он стал членом Верховного Совета ЛССР, но в 1994 году он был послом Латвии в Дании, а затем и в Исландии.

В 1998 году Земрибо возобновил деятельность присяжного адвоката, работала в SIA Deloitte Latvia, позже - в BDO Law. Он также был профессором Латвийской полицейской академии, где читал курс по гражданскому процессу.