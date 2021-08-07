"Мы должны быть готовы "ужиться" с вирусом". Каков стратегический план VM по борьбе с Covid-19 осенью?
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Прогнозы предполагают, что вирус Covid-19, вероятно, станет более устойчивым среди людей в результате регулярных местных вспышек. Следует также учитывать распространение нового дельта-варианта, который в будущем может вызвать новую волну заболеваемости, сообщает Министерство здравоохранения (VM).
Министерство здравоохранения заявляет, что поэтому необходимо подготовиться к жизни таким образом, чтобы свести к минимуму возможность распространения вируса путем вакцинации населения, активного тестирования и соблюдения требований безопасности, а также быть готовым быстро остановить его, если он начнет распространятся.
В министерстве разработали стратегию ограничения распространения вируса, при условии, что осенью любое мероприятие сможет проходить в трех режимах работы, а также уточнили принцип "светофора".
так как этот режим, наиболее близкий к периоду до Covid-19 с наименьшими эпидемиологическими ограничениями.
Насколько это возможно, в таком режиме должны быть организованы образовательные, культурные, спортивные мероприятия, работа и т. д.
В таком режиме будут работать школы (которые не будут работать в безопасном режиме), а также различные сервисы. Регулярное тестирование будет необходимо для работников розничной торговли, общественного питания, сферы обслуживания и общественного порядка (те, которые не были вакцинированы или не переболели).
Разрешены только очень важные услуги, которые нельзя ограничить - например, общественный транспорт, продуктовые и круглосуточные магазины, аптеки и т. д.
У них будут строгие требования к безопасности и возможные ограничения.
Осуществление общих мер эпидемиологической безопасности будет по-прежнему осуществляться в соответствии с "принципом светофора и с учетом 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости на 100 000 населения", но включая три режима безопасности, упомянутые выше.
Чтобы своевременно и всесторонне подготовиться к росту инфицирования, Минздрав разработал 10 задач, которые должны быть выполнены всеми секторами к осени 2021 года:
- Обеспечить максимально широкий охват вакцинацией;
- Разработать протоколы эпидемиологической безопасности для отраслей;
- Разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств для отраслей;
- Усилить выполнение требований безопасности и улучшить меры контроля;
- Обеспечить необходимые возможности тестирования;
- Инвестировать в инфраструктуру и меры, повышающие эпидемиологическую безопасность;
- Улучшить эпидемиологический надзор и наблюдение за лицами, которые должны соблюдать самоизоляцию или карантин;
- Подготовиться к ревакцинации;
- Механизмы поддержки уязвимых групп общества;
- Усовершенствовать, упростить и упорядочить регламент эпидемиологической безопасности.