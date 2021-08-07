13-летняя скейтбордистка заняла третье место на Олимпиаде. В прошлом году она чуть не погибла из-за падения

В среду, 4 августа, в Токио прошли женские соревнования по скейтбордингу в дисциплине парк. Первые два места заняли японки, а вот бронзу взяла известная по всему миру 13-летняя скейтбордистка Скай Браун. Рассказываем о её выступлении на Олимпиаде, серьёзной травме и активности на YouTube.
В 8 лет девочка впервые участвовала во взрослом турнире Vans US Open, а некоторые сложные элементы Браун исполнила первой в мире.
Однако год назад на одной из тренировок случился несчастный случай. Скейтбордистка не рассчитала траекторию и упала с 4,5 метров прямо на бетон. Девочка получила крайне серьёзные травмы: перелом черепа и руки. Врачи всю ночь боролись за её жизнь, чтобы спасти юную Браун.
"Обычно я не публикую видео со своими падениями. Даже не хотела о них говорить, однако это было самое ужасное из всех", - написала своим фанатам в Instagram Браун. "Хочу только всем сказать, что со мной всё в порядке. Чувствую себя хорошо", - рассказала девочка.
Видео: Падение скейтбордистки Скай Браун
Стоит отметить, что даже после тяжёлых травм Скай не сдалась и не бросила скейтбординг. А уже через два месяца после падения она покорила мега-рампу, высота которой достигает 30 метров.
На Олимпиаде в Токио Скай Браун стала всеобщей фавориткой, но завалила первые две попытки из-за падений с доски. На третью попытку Браун собралась и выступила так, что попала в тройку лидеров. Золотую медаль завоевала 19-летняя японка Сакура Ёсодзуми, а серебряным призёром стала её 12-летняя соотечественница Кокона Хираки.
"Я безумно рада, и не только за себя, а за всех девчонок рядом со мной. Сакура - одна из моих лучших подруг, с Коконой мы тоже очень хорошо общаемся", - сказала Браун после выступления.
Занимательно, что у Скай есть YouTube-канал, куда она выкладывает то, что происходит в её жизни. На канале можно найти всё, начиная с влогов, фрагментов выступлений и заканчивая злополучным падением с 4,5 метров.
В 2020-м девочка выпустила клип на собственную песню GIRL, который уже набрал больше 3,5 миллионов просмотров.