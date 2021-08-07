В Риге проходит главное мероприятие Baltic Pride 2021 - прайд-парад

По улицам Риги будет курсировать специальный автобус Baltic Pride. Его "капитаном" станет Магнус Эриньш, который будет исполнять популярные песни. Ведущим "прайд-заезда" будет Рой Роджерс, который пообщается с участниками фестиваля и друзьями сообщества ЛГБТ+.

Концерт закрытия Baltic Pride 2021 "Празднуйте с гордостью"

Суббота, 7 августа, в 15:00.

Baltic Pride 2021 завершится праздничным концертом "Празднуй с гордостью". На заключительном мероприятии вы сможете насладиться любимой латышской музыкой и выступлениями, речами организаторов и гостей. Ведущим мероприятия будет Рой Роджер Линкевич, а на заключительном концерте выступят ansis, Bad Habits, Franco Franco, Marta Grigale, BDM и другие. Перед праздничным концертом вы сможете окунуться в музыкальную атмосферу, созданную Магнусом Эринсом.

Приглашаем всех посмотреть "Прайд-заезд" и заключительный концерт в прямом эфире на портале RUS TVNET.

Также в некоторых кафе, барах и кварталах Риги с 12:30 до 17:30 будет транслироваться прямой эфир, приглашающий вас посмотреть его вместе. Обращаем ваше внимание, что количество мест для посетителей будет ограничено.

Организаторы Baltic Pride приглашают всех желающих вживую посмотреть парад, создавая праздничное настроение в своих домах. Мы также присоединимся к вам в прямом эфире на случайно выбранных торжествах.

Вдохновением для празднования прайда выступили: TVNET GROUP, Swedbank и Printful.