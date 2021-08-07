Загадочные деревянные фигуры при входе в Стропской лесопарк в Даугавпилсе. Что о них известно?

Что это за фигуры?

Предположения о том, что изображают деревянные фигуры у входа в Стропской лесопарк, когда и для чего они были установлены, можно услышать разные. Вплоть до шуток, что это свидетельства какого-то языческого культа. Большинство опрошенных нами специалистов, работающих в городе в то время, либо вообще не видели этих фигур, либо почти ничего не помнят об их авторе или времени их установки в лесопарке.

В Управлении коммунального хозяйства, которое отвечает за установленные рядом с фигурами деревянные столики и скамейки для отдыха горожан, об истории скульптур в лесу ничего не знают. У них на балансе этих деревянных фигур нет.

Пролил свет на происхождение деревянных скульптур известный в городе художник, скульптор и график Ромуальд Гибовский. Он рассказал, что деревянных персонажей из сказочной пьесы Анны Бригадере "Спридитис" вырезал один из мастеров-любителей. Ни имени его, ни фамилии художник, к сожалению, вспомнить не смог. Однако предположил, что, скорее всего, того мастера уже нет в живых.

ФОТО: Фото: Евгений Ратков

Установил фигуры в Стропском леопарке в 80-х годах прошлого века работавший в Даугавпилсе в то время кооператив "Спридитис". Ромуальд Гибовский рассказал, что эта организация занималась в основном изготовлением экстерьерных элементов и оформлением детских площадок. Но были у них и серьезные проекты. Например, Ромуальд вспоминает, что "Спридитис" занимался в своё время и интерьерами Рижского политехнического университета. Что касается деревянных скульптур, то изготовленные членами кооператива фигуры устанавливали в скверах Даугавпилса.

Главный архитектор города в 80-х годов Гертруда Расначе (Кудиня) рассказала, что в тот период разные деревянные фигуры были установлены в Центральном парке. Их изготовил какой-то человек (возможно, бывший летчик), которому было позволено поэкспериментировать. Однако он для своих фигур использовал плохой материал. Взятое им дерево быстро потеряло структуру и скульптуры пришли в негодность. Является ли этот человек автором и деревянных фигур в Стропском лесопарке, выяснить не удалось.

ФОТО: Фото: Евгений Ратков

Судя по старым фотографиям и воспоминаниям некоторых жителей, стоящие по сей день в Стропском лесопарке фигуры, это лишь часть установленной группы скульптур. Изначально там были поставлены не только персонажи пьесы, но и домик и качели для детей, но до наших дней они не сохранились.

ФОТО: Фото: zudusilatvija.lv

Представляют ли фигуры в Стропах ценность?

Специалисты говорят, что нет, не представляют. Ромуальд Гибовский в разговоре с "Чайкой" подчеркнул, что это была любительская работа. Мастер, вырезавший фигуры из сказки, не был профессионалом, а качество работы не было высоким. Согласна с ним и архитектор Ванда Баулина.