Сотни молодых людей собирались на стоянке возле Riga Plaza. VP начала разбирательства

Как подтвердила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, незадолго до полуночи в пятницу, 6 августа, на стоянке торгового центра на улице Мукусалас в Риге было обнаружено скопление людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госполиции зафиксировали происходящее, в том числе нарушения.
На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили несколько дел об административных правонарушениях, отметила Шершнева.
Как видно из распространенных в социальных сетях видеороликов, молодые люди с автомобилями собрались на стоянке ТЦ Riga Plaza, где создавали атмосферу праздника - включали громкую музыку и мигающие лампы, танцевали, пили и веселились.