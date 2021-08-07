Сотни молодых людей собирались на стоянке возле Riga Plaza. VP начала разбирательства

Как подтвердила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, незадолго до полуночи в пятницу, 6 августа, на стоянке торгового центра на улице Мукусалас в Риге было обнаружено скопление людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госполиции зафиксировали происходящее, в том числе нарушения.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили несколько дел об административных правонарушениях, отметила Шершнева.