Сб, 7.08.2021
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Юлия Навальная о свиданиях с мужем

Сотни молодых людей собирались на стоянке возле Riga Plaza. VP начала разбирательства

ФОТО: Jeffcampbelldigital/Shutterstock.com

Вчера вечером Государственная полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях на стоянке торгового центра Riga Plaza, где на вечеринку собрались сотни молодых людей.

Как подтвердила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, незадолго до полуночи в пятницу, 6 августа, на стоянке торгового центра на улице Мукусалас в Риге было обнаружено скопление людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госполиции зафиксировали происходящее, в том числе нарушения.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили несколько дел об административных правонарушениях, отметила Шершнева.

Как видно из распространенных в социальных сетях видеороликов, молодые люди с автомобилями собрались на стоянке ТЦ Riga Plaza, где создавали атмосферу праздника - включали громкую музыку и мигающие лампы, танцевали, пили и веселились.


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