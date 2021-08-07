"Люди не осознают серьезности ситуации": пациенты PSKUS меняют свое мнение о вакцинации

На территории Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) машины скорой помощи уже не так интенсивно доставляют пациентов с Covid-19, как зимой.

Однако нельзя сказать, что новых госпитализированных пациентов нет. Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось до 51, так как в четверг были госпитализированы еще шесть инфицированных.

Десять пациентов с Covid-19 в настоящее время проходят лечение в больнице PSKUS. У двоих из них течение болезни - тяжелое. У врачей есть основания ожидать, что количество пациентов в отделении Covid-19 будет только увеличиваться.

Руководитель Центра хирургии легких и отделения Covid-19 PSKUS Даце Жентиня отметила: "У нас фактически осталась лишь треть отделения, а в последние дни, к сожалению, количество пациентов начинает расти.

И похоже, что нам придется перепрофилировать кровати для пациентов с Covid-19, потому что количество кроватей, к сожалению, будет увеличиваться сегодня, завтра, послезавтра. К сожалению, все эти пациенты не вакцинированы".

Covid-19 чаще всего встречается у людей, которые не были вакцинированы от этого заболевания.

Данные, собранные Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), показывают, что в июне более 730 пациентов с Covid лечились в больницах, и только шесть из них прошли полный курс вакцинации. Абсолютное большинство не были вакцинированы.

Очень похожую тенденцию можно увидеть при просмотре данных о смертях. Более 99% умерших пациентов с Covid-19 не были вакцинированы против этой болезни. В июне умер один полностью вакцинированный человек - пожилой человек в возрастной группе старше 80 лет с несколькими хроническими сопутствующими заболеваниями.

Жентиня рассказала:

"Мы всегда спрашиваем пациентов, почему они не вакцинированы. Большинство пациентов отвечают, что они не смогли сделать прививку, хотя на данный момент времени было достаточно. Или что кто-то посоветовал им не вакцинироваться. Например, родственники, друзья , знакомые или, к сожалению, наши коллеги. Это очень большая проблема".

Однако в то время, когда состояние здоровья ухудшилось до такой степени, что лечение в домашних условиях без медицинского наблюдения больше невозможно, люди в основном меняют свое мнение.

"Многие пациенты говорят, что, как только они выпишутся из больницы, пойдут делать прививку, потому что в этот момент они осознают серьезность ситуации. Что ж, к сожалению, были случаи, когда они планировали вакцинацию, но умирали, - сказал Жентиня.