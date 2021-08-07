"Люди не осознают серьезности ситуации": пациенты PSKUS меняют свое мнение о вакцинации

На территории Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) машины скорой помощи уже не так интенсивно доставляют пациентов с Covid-19, как зимой.
Однако нельзя сказать, что новых госпитализированных пациентов нет. Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось до 51, так как в четверг были госпитализированы еще шесть инфицированных.
Десять пациентов с Covid-19 в настоящее время проходят лечение в больнице PSKUS. У двоих из них течение болезни - тяжелое. У врачей есть основания ожидать, что количество пациентов в отделении Covid-19 будет только увеличиваться.
Руководитель Центра хирургии легких и отделения Covid-19 PSKUS Даце Жентиня отметила: "У нас фактически осталась лишь треть отделения, а в последние дни, к сожалению, количество пациентов начинает расти.
И похоже, что нам придется перепрофилировать кровати для пациентов с Covid-19, потому что количество кроватей, к сожалению, будет увеличиваться сегодня, завтра, послезавтра. К сожалению, все эти пациенты не вакцинированы".
Covid-19 чаще всего встречается у людей, которые не были вакцинированы от этого заболевания.
Данные, собранные Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), показывают, что в июне более 730 пациентов с Covid лечились в больницах, и только шесть из них прошли полный курс вакцинации. Абсолютное большинство не были вакцинированы.
Очень похожую тенденцию можно увидеть при просмотре данных о смертях. Более 99% умерших пациентов с Covid-19 не были вакцинированы против этой болезни. В июне умер один полностью вакцинированный человек - пожилой человек в возрастной группе старше 80 лет с несколькими хроническими сопутствующими заболеваниями.
"Мы всегда спрашиваем пациентов, почему они не вакцинированы. Большинство пациентов отвечают, что они не смогли сделать прививку, хотя на данный момент времени было достаточно. Или что кто-то посоветовал им не вакцинироваться. Например, родственники, друзья , знакомые или, к сожалению, наши коллеги. Это очень большая проблема".
Однако в то время, когда состояние здоровья ухудшилось до такой степени, что лечение в домашних условиях без медицинского наблюдения больше невозможно, люди в основном меняют свое мнение.
"Многие пациенты говорят, что, как только они выпишутся из больницы, пойдут делать прививку, потому что в этот момент они осознают серьезность ситуации. Что ж, к сожалению, были случаи, когда они планировали вакцинацию, но умирали, - сказал Жентиня.
Больница Страдыня призывает к вакцинации против Covid-19, поскольку каждая кровать, предоставленная пациенту с вирусом, занимает место в больнице для другого человека, который был вакцинирован, но болеет другими серьезными заболеваниями.