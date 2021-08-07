Передача: возобновить очное обучение можно, только если регулярно тестировать учеников

До начала учебного года осталось меньше месяца, но пока мало что известно. Будет ли проходить обучение очно, и если да, то как убедиться, здоров ли ученик?

Рассматривается возможность регулярного тестирования или скрининг, но если только родители одного учащегося выступают против, нет никакого очного обучения.

Скрининг с тестами слюны успешно работает с февраля, при этом сотрудники детских садов и школ каждую неделю плюются в посуду. Это позволило обнаружить небольшое количество зараженных. Даже те, кто этого даже не знал, потому что болезнь протекала бессимптомно.

Однако если осенью возобновить очное обучение, такие тесты будут предназначены для всех непривитых учеников.

Министерства здравоохранения и образования согласовывают, какие именно тесты проводить и как часто, а также определяют возможности лабораторий.

"В настоящее время мы, как правило, сдаем анализы слюны. Работаем, чтобы было комфортно и рижанам, и сельским детям.

К каждой школе будет прикреплена лаборатория, и будет объявлено, как будут проводится тесты и как будут получены результаты", - пояснила начальник отдела качества медицинских услуг Министерства здравоохранения Санита Янка.

В министерствах продумывают сценарий на случай, если среди учеников кто-то будет зараженным. Но гораздо больше тревожит реакция родителей.

Дети в возрасте до 14 лет должны получить согласие родителей на прохождение такого теста. Если нет, то как на границе - ребенок считается положительным случаем.

"Надеюсь, что таких случаев не будет, но в алгоритме действий мы подумаем, что делать, если кто-то не разрешит делать тест, потому что тогда мы не можем утверждать, что очное обучение - безопасно. Необходимо сразу думать об отдаленном обучении.

Необходимо найти какое-то решение. Родители должны понимать, что это тестирование отвечает интересам их детей. Дельта-вариант Covid-19 распространяется, и если раньше он меньше поражал детей, то сейчас дети очень серьезно болеют.

Никто не знает, каковы будут последствия в будущем. Это не воля Министерства здравоохранения или Министерства образования и науки, это касается безопасности детей. Получите качественное образование в безопасных условиях - тестируете их", - пояснила Янка.

Чтобы не беспокоить учеников два раза в неделю неприятными мазками, министерство, как правило, использует анализы слюны.

Однако в разговоре за кадром педагоги уже беспокоятся о том, кто поможет детям правильно их сделать.

Нет времени решать все нюансы, поэтому точный алгоритм действий обещает уже быть готов в самом конце августа.

Затем ожидается окончательное решение о том, будут ли после 1 сентября тесты, необходимые для детей в возрасте от 12 до 18 лет для посещения развлекательных мероприятий, доступны только за деньги, как это уже введено на данный момент для непривитых взрослых.

В августе было сделано исключение для подростков.