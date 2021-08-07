Латвийский пятиборец Швецов занял 14-е место на Олимпиаде в Токио
Латвийский спортсмен Павел Швецов занял итоговое 14-е место в финале современного пятиборья на Олимпийских играх в Токио.
Латвийский спортсмен Павел Швецов занял итоговое 14-е место в финале современного пятиборья на Олимпийских играх в Токио.
Швецов стал последним латвийским спортсменом, который выступил на Олимпиаде в Токио. Латвийский спортсмен с результатом 1420 очков завершил выступления на 14-м месте.
Олимпийским чемпионом по современному пятиборью c 1482 очками (новый олимпийский рекорд) стал британский спортсмен Джозеф Чунг. Серебряную медаль завоевал египтянин Ахмеда Эль-Генди (1477), бронзовую - спортсмен из Южной Кореи Вун-Тэ Чун (1470).
На сегодняшний день лучшим достижением олимпийского дебютанта Швецова является победа на этапе Кубка мира в Будапеште в конце марта.