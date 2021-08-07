Covid-19: в Литве 496 новых случаев, в Эстонии - 246

Литва

За минувшие сутки в Литве заболевание коронавирусом подтверждено еще у 496 человек, при этом новых случаев смертей с диагнозом Covid-19 не зарегистрировано.

Вчера было сделано 17 853 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.

Всего в Литве умерло 4424 человека, заразившихся Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 248 пациентов с Covid-19, 38 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве вырос до 177,1 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 462 686 человек, в том числе 1 295 359 человек завершили курс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 246 новых случаев заражения коронавирусом, при этом смертей с диагнозом Covid-19 зарегистрировано не было.

В пятницу было выполнено 8796 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 2,8%. В целом в Эстонии проведено 1 643 898 тестов на Covid-19.

Всего в Эстонии умерло 1277 человек, заразившихся Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 53 пациента с Covid-19, 11,3% из которых завершили курс вакцинации.

По оценкам Департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 194,59 случая.