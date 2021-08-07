Covid-19: в Литве 496 новых случаев, в Эстонии - 246
За минувшие сутки в Литве было выявлено 496 новых случаев коронавируса, смертей не зафиксировано, сообщил в субботу, 7 августа, Департамент статистики. В Эстонии выявлен 246 новых случаев.
За минувшие сутки в Литве было выявлено 496 новых случаев коронавируса, смертей не зафиксировано, сообщил в субботу, 7 августа, Департамент статистики. В Эстонии выявлен 246 новых случаев.
Литва
За минувшие сутки в Литве заболевание коронавирусом подтверждено еще у 496 человек, при этом новых случаев смертей с диагнозом Covid-19 не зарегистрировано.
Вчера было сделано 17 853 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.
Всего в Литве умерло 4424 человека, заразившихся Covid-19.
По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве вырос до 177,1 случая.
Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 462 686 человек, в том числе 1 295 359 человек завершили курс вакцинации.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии выявлено 246 новых случаев заражения коронавирусом, при этом смертей с диагнозом Covid-19 зарегистрировано не было.
В пятницу было выполнено 8796 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 2,8%. В целом в Эстонии проведено 1 643 898 тестов на Covid-19.
Всего в Эстонии умерло 1277 человек, заразившихся Covid-19.
По оценкам Департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 194,59 случая.
Всего в Эстонии от Covid-19 вакцинировано 662 865 человек, в том числе 577 782 человека завершили курс вакцинации.