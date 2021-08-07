Сб, 7.08.2021
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Литва будет выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, добровольно покидающим страну

ФОТО: Valdas Kopustas

Власти Литвы обещают заплатить по 300 евро нелегальным мигрантам, которые сбудут согласны добровольно покинуть страну. Об этом заявила в эфире радио LRT глава департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

Выплата, по ее словам, будет вручаться наличными при посадке мигранта в самолет, вылетающий из Литвы.

300 евро, подчеркнула она, нелегальные мигранты получат лишь один раз. Она также отметила, что если через какое-то время человек вернется в страну, а потом снова решит ее покинуть, компенсация выплачиваться не будет.

Литовские СМИ в конце июля опубликовали расследование, в котором говорилось, что за переход белорусско-литовской границы нелегальные мигранты платят посредникам от пяти до 15 тысяч долларов.

Контекст

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем за весь 2020 год.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившийся поток миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

Уже сообщалось, что сегодня к полудню, 7 августа, на границе с Латвией задержаны 38 граждан третьих стран, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Лица, незаконно пересекшие государственную границу, задержаны в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещены в центры для размещения задержанных иностранцев.


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