В Австрии к пожизненному заключению приговорен мужчина, убивший чеченского диссидента
В Австрии в пятницу, 6 августа, к пожизненному заключению был приговорен чеченец, признанный виновным в убийстве чеченского диссидента Мамихана Умарова.
В Австрии в пятницу, 6 августа, к пожизненному заключению был приговорен чеченец, признанный виновным в убийстве чеченского диссидента Мамихана Умарова.
43-летний Умаров, получивший политическое убежище в Австрии в 2005 году и проживавший там под именем Мартин Бек, был найден мертвым 4 июля 2020 года с огнестрельными ранениями недалеко от Вены.
Бывший чеченский полицейский Умаров вел видеоблог с критикой Рамзана Кадырова, лидера Чеченской Республики, и сотрудничал с австрийской разведкой.
По словам следователей, его убийца, которого описывают только как 48-летнего чеченца, во время задержания имел кровь жертвы на обуви левой ноги и следы пороха на руках.
Обвиняемый не признал себя виновным и обещал обжаловать приговор.
Мотив преступления не выяснен, но прокуратура утверждала, что оно связано с неудачной сделкой по торговле оружием, либо произошло политическое убийство.
Умаров давал показания на других процессах об убийствах в которых были замешаны чеченцы.