В Австрии к пожизненному заключению приговорен мужчина, убивший чеченского диссидента

43-летний Умаров, получивший политическое убежище в Австрии в 2005 году и проживавший там под именем Мартин Бек, был найден мертвым 4 июля 2020 года с огнестрельными ранениями недалеко от Вены.

Бывший чеченский полицейский Умаров вел видеоблог с критикой Рамзана Кадырова, лидера Чеченской Республики, и сотрудничал с австрийской разведкой.

По словам следователей, его убийца, которого описывают только как 48-летнего чеченца, во время задержания имел кровь жертвы на обуви левой ноги и следы пороха на руках.

Обвиняемый не признал себя виновным и обещал обжаловать приговор.

Мотив преступления не выяснен, но прокуратура утверждала, что оно связано с неудачной сделкой по торговле оружием, либо произошло политическое убийство.