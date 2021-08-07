Сб, 7.08.2021
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В Австрии к пожизненному заключению приговорен мужчина, убивший чеченского диссидента

Cietuma restes ФОТО: Unsplash

В Австрии в пятницу, 6 августа, к пожизненному заключению был приговорен чеченец, признанный виновным в убийстве чеченского диссидента Мамихана Умарова.

43-летний Умаров, получивший политическое убежище в Австрии в 2005 году и проживавший там под именем Мартин Бек, был найден мертвым 4 июля 2020 года с огнестрельными ранениями недалеко от Вены.

Бывший чеченский полицейский Умаров вел видеоблог с критикой Рамзана Кадырова, лидера Чеченской Республики, и сотрудничал с австрийской разведкой.

По словам следователей, его убийца, которого описывают только как 48-летнего чеченца, во время задержания имел кровь жертвы на обуви левой ноги и следы пороха на руках.

Обвиняемый не признал себя виновным и обещал обжаловать приговор.

Мотив преступления не выяснен, но прокуратура утверждала, что оно связано с неудачной сделкой по торговле оружием, либо произошло политическое убийство.

Умаров давал показания на других процессах об убийствах в которых были замешаны чеченцы.


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