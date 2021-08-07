Литовцы смогут сами выбирать, каким препаратом делать вторую прививку
Представители Минздрава Литвы заявили, что граждане страны, получившие первую вакцину против Covid-19, для второй дозы смогут выбрать другой препарат.
Представители Минздрава Литвы заявили, что граждане страны, получившие первую вакцину против Covid-19, для второй дозы смогут выбрать другой препарат.
Жителям будет разрешено смешивать вакцину BioNTech-Pfizer с вакциной AstraZeneca.
Представители Минздрава Литвы подчеркивают, что исследования показали, что вакцинация различными вакцинами приводит к усилению иммунитета к Covid-19.
Представители министерства призывают население Литвы использовать вакцину другого производителя против Covid-19 для второй вакцины, если у них возникли какие-либо побочные эффекты после первой дозы Pfizer или AstraZeneca.
Рекомендуемый интервал между двумя разными вакцинами составляет от 56 до 84 дней.
Если человек получил две дозы разных вакцин, это будет указано в его цифровом сертификате. Жители, получившие смешанные дозы, также смогут получить "сертификаты об иммунитете", разработанные в Литве.
По сообщению министерства, смешивание вакцин уже происходит во Франции, Германии, Испании и Швеции.
В Латвии стратегия вакцинации определяется Национальным советом по иммунизации. 21 июля ее директор Даце Завадска подтвердила в передаче TV3 900 sekundes, что "исследования показывают, что при правильном смешивании первой и второй доз разных вакцин защита не хуже, чем после вакцинации одним препаратом", а вакцины, доступные в Европе, можно смешивать. Однако это не значит, что препятствий больше нет. По словам представителя NVD Инги Васильевой, для реализации такой процедуры на практике необходимо решение Кабинета Министров. Такое предложение будет передано на ближайшее заседание правительства, дата которого пока не известна, сообщило в конце июля издание Re:Baltica.