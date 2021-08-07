Литовцы смогут сами выбирать, каким препаратом делать вторую прививку

Если человек получил две дозы разных вакцин, это будет указано в его цифровом сертификате. Жители, получившие смешанные дозы, также смогут получить "сертификаты об иммунитете", разработанные в Литве.

В Латвии стратегия вакцинации определяется Национальным советом по иммунизации. 21 июля ее директор Даце Завадска подтвердила в передаче TV3 900 sekundes, что "исследования показывают, что при правильном смешивании первой и второй доз разных вакцин защита не хуже, чем после вакцинации одним препаратом", а вакцины, доступные в Европе, можно смешивать. Однако это не значит, что препятствий больше нет. По словам представителя NVD Инги Васильевой, для реализации такой процедуры на практике необходимо решение Кабинета Министров. Такое предложение будет передано на ближайшее заседание правительства, дата которого пока не известна, сообщило в конце июля издание Re:Baltica.