День #16 ⟩ Сборная США победила в медальном зачёте. Россияне лишь пятые

Лёгкая атлетика, марафон, мужчины

Победителем соревнований у легкоатлетов в марафоне стал 36-летний кениец Элиуд Кипчоге, взявший золото на второй Олимпиаде кряду. Кипчоге преодолел дистанцию в 42 км за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место у представителя Нидерландов Абди Нагейе (2:09:58), а бронзовая медаль досталась бельгийцу Баширу Абди (2:10:00).

Волейбол, женщины

Сборная США выиграла золото в олимпийском турнире по волейболу, обыграв в финальном матче команду Бразилии со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). В противостоянии за бронзу сербки победили сборную Южной Кореи - 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Гандбол, женщины

Женская сборная Франции по гандболу завоевала золотые медали, победив в решающем матче российских гандболисток со счётом 30:25. Бронзовые медали игр в женском гандболе достались норвежкам, которые в матче за третье место одолели шведок - 36:19.

Художественная гимнастика, группы

Болгария - 92,100 Россия - 90,700 Италия - 87,700

Баскетбол, женщины

В финале женского олимпийского баскетбольного турнира сборная США обыграла команду Японии со счётом 90:75. В составе чемпионок лучшей в матче была Бриттни Грайнер (30 очков). Ранее в матче за третье место баскетболистки сборной Франции обыграли команду Сербии - 91:76.

Велотрек, спринт, женщины

Канадская велогонщица Келси Митчелл победила украинку Елену Старикову в обоих финальных заездах в спринте. Отставание украинки в первом старте составило 0,061 секунды, во втором - 0,064. В противостоянии за бронзу представительница Гонконга Лэй Вайси победила немку Эмму Хинце.

Велотрек, кейрин, мужчины

Британский велогонщик Джейсон Кенни выиграл стал олимпийским чемпионом в кейрине. Кенни стал самым титулованным британским спортсменом, выиграв семь золотых медалей на Олимпийских играх. Серебряным призёром стал представитель Малайзии Мухаммад Азизулхасси бин Аванг (отставание - 0,763 секунды), а бронза досталась Харри Лаврейсену (+0,773) из Нидерландов.

Велотрек, омниум, женщины

Американка Дженнифер Валенте выиграла золото в омниуме. Победительница набрала 124 пункта. У серебряной медалистки Юми Кадзихара из Японии 110 очков, а бронза досталась представительнице Нидерландов Кирстен Вилд - 108 пунктов.

Водное поло, мужчины

Мужская сборная Сербии по водному поло завоевала золотые медали, обыграв в финале команду Греции со счётом 13:10 (6:3, 2:4, 2:2, 3:1). В противостоянии за бронзу сборная Венгрия победила Испанию - 9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0).

Бокс, 57-60 кг, женщины

Ирландка Келли Энн Хэррингтон стала олимпийской чемпионкой Олимпиады в весовой категории до 60 кг. В финале она победила единогласным решением судей бразильянку Беатрис Феррейру. Бронзовые медали завоевали тайка Сисонди Судапорн и финка Мира Потконен.

Бокс, 57-63 кг, мужчины

Кубинец Энди Круз стал олимпийским чемпионом по боксу в весовой категории до 63 кг. В финале он победил американца Кейшона Дэвиса со счётом 4:1. Бронзовые награды в весе до 63 кг достались армянину Ованесу Бачкову и австралийцу Гарри Гэрсайду.

Бокс, 69-75 кг, женщины

Британка Лорен Прайс стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 75 кг. В финале она победила единогласным решением судей китаянку Ли Цянь. Бронзовыми призёрами ранее стали россиянка Зенфира Магомедалиева и нидерландка Наухка Фонтейн.

Бокс, свыше 91 кг, мужчины

Баходир Жалолов из Узбекистана стал олимпийским чемпионом в весе свыше 91 кг. В финале он победил американца Ричарда Торреса единогласным решением судей. Ранее британец Фрейзер Кларк и казахстанец Камшибек Кункабаев стали бронзовыми призёрами.