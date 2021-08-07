В Литве за сутки обратно в Беларусь развернули 250 нелегальных иммигрантов

Большинство нелегальных мигрантов были вынуждены вернуться в Беларусь ночью на пятницу, а к полудню пятницы их число достигло 160 человек.
Литовские пограничники заметили, что на белорусской стороне границы возросло количество пограничников этой страны.
В районе Шальчининкай литовские пограничники разрешили въезд в Литву двум иракским гражданам по гуманитарным причинам - женщине с замерзшим несовершеннолетним ребенком. Их доставили в больницу на машине скорой помощи, где у ребенка обнаружили переохлаждение. Эти два гражданина Ирака не были включены в статистику нелегальных мигрантов Статистического управления Литвы.
Государственная пограничная служба Литвы указывает, что в течение прошедшего дня не было серьезных инцидентов, не применялись спецсредства, огнестрельное оружие и физическая сила.
Как сообщалось, в последнее время поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу резко увеличился. С начала этого года общее количество задержанных нелегальных иммигрантов достигло 4112. Большинство нелегальных мигрантов через Литву хотят въехать в страны Западной Европы.
Литовские официальные лица отмечают, что белорусский режим сознательно способствует потоку мигрантов через границу, поскольку Литва поддерживает демократическую оппозицию в Беларуси и предоставила убежище ее лидеру Светлане Тихановской.