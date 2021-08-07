Главное за 7 августа ⟩ Нелегалы на латвийской границе, травля журналистки и православная против McDonald’s

События дня:

"Пожалуйста, помогите": масштабная травля журналиста даугавпилсского СМИ. Разыскиваются другие жертвы. Это началось 29 июля. Уже вторую неделю журналист даугавпилсского издания "Чайка" Анастасия Федорова живет под психологическим прессингом со стороны неких людей. По ночам к ней домой приходят неизвестные, пересылаются ее личные данные, создаются фейковые аккаунты, в сети распространяются унизительные ролики. Все это делается, чтобы публично оскорбить, унизить и запугать журналиста.

День #15 〉 Россиянка Мария Ласицкене взяла победную высоту, плакала от счастья и праздновала с украинкой. Олимпийские игры в Токио близятся к завершению, но событий и эмоций меньше не становится! Российские волейболисты в напряженной борьбе проиграли сборной Франции. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене взяла золото, плакала от счастья и праздновала с украинкой. Сенсация в художественной гимнастике, где сестрам Авериным не удалось взять золото. В России во всем обвинили судей. Количество медалей у США перевалило за 100.

На латвийской границе задержаны 38 нелегальных иммигрантов. Оценив ситуацию в Литве, а также приняв во внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной пограничной службы и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Начался суд над символом протестов в Беларуси. 4 августа в Минске начался суд над двумя членами президиума Координационного совета оппозиции Беларуси - Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Суд пройдет в режиме секретности, а адвокаты подсудимых не могут рассказать о деталях обвинения из-за подписки о неразглашении. На сегодняшний день известно, что Колесникову и Знака обвиняют в заговоре с целью захвата власти; призывах к причинению вреда национальной безопасности и созданию экстремистского формирования. Им грозит до 12 лет заключения.

Ярко завершилось главное мероприятие Baltic Pride 2021 - прайд-парад. В субботу, 7 августа, в 12:30 состоялось особое мероприятие Baltic Pride 2021 - прайд-заезд. Балтийский прайд, как и любой прайд-парад, символизирует заметность ЛГБТ-сообщества и его сторонников и их право на свободу слова и собраний. RUS TVNET вел прямое включение!

Коронавирус:

Выявлено 63 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 48,7. Были госпитализированы четыре пациента. С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 347 человек, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.

Смертность от ковида в России выросла. Больше умирают только в Индии и Бразилии. В июне в России от коронавируса умерли более 20 тысяч человек, передает Росстат. Всего в стране за этот месяц зарегистрировано 185,6 тысяч смертей, что на 23 тысячи больше майских показателей.

"Нужно быть готовыми "ужиться" с вирусом". Каков план Минздрава по борьбе с Covid-19 осенью? Прогнозы предполагают, что вирус Covid-19, вероятно, станет более устойчивым среди людей в результате регулярных местных вспышек. Следует также учитывать распространение нового дельта-варианта, который в будущем может вызвать новую волну заболеваемости, сообщает Министерство здравоохранения

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Джоди Фостер, 50 Cent, Роберт Де Ниро и другие звезды, которые выросли в однополых семьях. Оказывается, многие голливудские звезды воспитывались в однополых семьях. Рассказываем про шестерых из них.