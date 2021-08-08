"Если непривитых называть малообразованными, это не поможет". Учителя об "обязательной вакцинации"

Дискуссия об обязательной вакцинации учителей заходит в тупик. Передача встретилась с представителями обеих точек зрения - учителями. Невакцинированные не подчинятся принуждению и готовы уйти с работы.

Сначала передача отправилась в начальную школу в Огре.

Даце всю свою трудовую жизнь - 30 лет - проработала учителем. В 4-6 классах она сейчас преподают информатику, а в свободное время он руководит ансамблем.

"Мне очень жаль родителей и детей. Особенно после того, как затянулось дистанционное обучение. Оказалось, что результаты учебы падают, и за детьми некому присматривать. Были разрешены очные консультации, поэтому я часто ими пользовалась, потому что важна не только учеба, но и психоэмоциональное состояние детей.

Не у всех есть подходящие условия, когда трое детей каждый у своего компьютера пытаются учиться в одной комнате, поэтому я сторонник очного обучения", - говорит Даце.

Однако, при этом Даце принадлежит к меньшинству учителей, которые до сих пор не вакцинированы и, по крайней мере, на данный момент, не собираются этого делать. Одним из последних аргументов в пользу ожидания было заявление, сделанное на этой неделе в интервью Валдиса Кера, председателя Союза работников здравоохранения и социальной защиты.

"Одно дело - это то, что врачи говорят в личных беседах. Не знаю, кто прав, но и не говорю, что никогда не вакцинирцюсь. Я жду. Кроме того, последние исследования доказывают, что дельта-штамм может поразить и вакцинированных. Так что это уже не аргумент. Во-вторых, я не приемлю правительственную риторику. Как только мне угрожают, я реагирую наоборот.

Если всех, кто не хочет вакцинироваться, называют малообразованными или приверженцами политических партий, это не способствует вакцинации", - говорит Даце.

Она не категорична - допускает , что со временем ее мысли могут измениться, но до 1 октября вакцинироваться не собирается, даже если это будет обязательным. Ни кредитов, ни маленьких детей у нее нет, поэтому пережить зиму она сможет и с пособием по безработице.

"Если я работаю очно, я осознаю риск заболевания. Я не прошу защиты. Если бы я боялась заболеть, я бы не работала с отдельными учениками и не пошла бы на прививку. Если сделано тестирование, я соблюдаю дистанцию ​​и проветриваю помещения, я не очень опасна. По крайней мере, я так думаю", - отмечает Даце.

Затем TV3 Ziņas отправились в Малпилсскую среднюю школу, где поговорили с учителем латышского языка Анитой Виксне.

"Я не была ни за, ни против, я ждала, но вакцинировалась. Если это поможет, если мы сможем повлиять на обучение и жизнь, это должно быть сделано. В противном случае этот бардак не закончится никогда. Думаю, мы не готовы 10 лет преподавать удаленно. Каким будет результат?" - интересуется Анита.

Из 46 человек коллектива учителей только четверо против прививок. Остальные либо привились, либо еще в процессе. Это вселяет надежду, что школа будет готова к очной работе.

"Я была удивлена, что многие до сих пор не вакцинированы, хотя противников прививок нет. Мысль была - дождаться осени. Насколько разумно откладывать до последнего? Мы не можем школу, как магазин, закрыть и открыть через неделю. В школе начинается учебный год, распланированы уроки, а через месяц все рушится, как карточный домик", - говорит учительница.

Анита поддерживает обязательную вакцинацию, но считает, что она должна применяться ко всему обществу в целом, а не к отдельным группам профессий. Когда в классе встречаются 16 детей, не менее важно, чтобы их родители тоже помогали разорвать цепочку вируса.