"По ДНК легко опознать труп": зачем в Беларуси составляют списки активистов

Виктор Марчик ФОТО: privat

Причина вызова в повестках не указывалась: о том, что их хотят подвергнуть ряду процедур, облегчающих идентификацию личности, люди узнавали только в РОВД. Активисты сочли это подготовкой силовиков к 9 августа - в этот день год назад в Беларуси прошли президентские выборы, положившие начало массовым протестам и повергшие страну в глубокий политический кризис.

Представитель гродненского отделения правозащитного центра "Весна" Владимир Хильманович отмечает, что первым на себе давление почувствовали активисты Сморгони в начале июля. Там местная милиция ограничилась профилактическими беседами. Позже новости о повестках в РОВД стали приходить из крупных райцентров области с населением более 50 тысяч человек - Слонима и Лиды. В этих городах силовики стали вызывать людей на дактилоскопию и анализы ДНК.

В целом по стране силовики прибегают к различным способам давления, говорит правозащитник. В одних городах активистов регулярно вызывают в милицию на профилактические беседы, в других из МВД отправляют письма в органы опеки , где-то неугодных требуют уволить с работы и тут же вызывают в службу занятости. В самом Гродно сразу начали с заведения уголовных дел, и их количество, начиная с ноября прошлого года, неуклонно растет.

Сбор базы данных инакомыслящих

Повестку с требованием явиться в РОВД получил еще один слонимский активист, Алесь Масюк. Он обратился к адвокату, где выяснилось, что повестка оформлена ненадлежащим образом. Так что в РОВД Масюк не пошел, а написал заявление в прокуратуру с просьбой разъяснить, с чем связан вызов в милицию. Письмо переслали в РОВД, и там ответили, что "свыше пришел приказ создать базу лиц, задержанных на политических акциях".

Алесь Масюк ФОТО: privat

Дактилоскопию и анализ ДНК Масюк называет "новым методом преследования инакомыслящих". Он не уверен, что массовые повестки в РОВД приурочены к годовщине начала протестов, а видит в этом подготовку силовиков к дальнейшему усилению давления.

Представитель "Весны" Владимир Хильманович считает, что, вынуждая участников протестов сдавать тесты на ДНК и оставлять отпечатки пальцев, правоохранительные органы составляют "достаточно внушительные списки неугодных": "По сути, это уже одна из форм сегрегации - принудительного разделения людей по политическому признаку", - говорит он.

"Весна" ведет мониторинг задержаний

С начала прошлогодней президентской кампании не менее 36700 человек были задержаны, арестованы или приговорены к штрафам, говорит официальный спикер правозащитного центра "Весна" Наталья Сацункевич со ссылкой на мониторинг организации. Но это лишь приблизительные данные: точную цифру, по ее словам, знает только МВД, и она, вероятно, гораздо выше.

Сацункевич объясняет, что в мониторинг "Весны" попадают не все случаи. После того как против правозащитного центра было возбуждено уголовное дело, многие волонтеры организации вынуждены были покинуть Беларусь. Поэтому у правозащитников есть возможность фиксировать случаи давления на инакомыслящих не во всех регионах.

Власти действительно могут создавать базу ранее попавших в поле зрения милиции граждан, говорит Сацункевич, и логика у них при этом простая: "Людей держат на крючке, запугивая возбуждением уголовного дела за повторное участие в протестах в течение года - такая норма есть в обновленном УК".

В Могилеве людей забирают в КГБ

По словам правозащитника из Могилева Бориса Бухеля, в его регионе количество уголовных дел меньше, чем в других областях. Но способы давления, говорит он, не менее изощренные. Незадолго до годовщины августовских событий жителей Могилева, замеченных на акциях протеста, стали массово возить в областное управление КГБ.

При этом, говорит Бухель, людей не вызывают повесткой, а "в буквальном смысле вылавливают под подъездами, чтобы создать эффект полной неожиданности". "Вначале силовики проводят обыск у них дома, а после этого везут на допрос. Там сотрудники ведомства пытаются их вербовать и заставляют записать видео с осуждением экстремизма. С людей берут подписку о неразглашении и предупреждают, чтобы они ни в коем случае не говорили о задержании правозащитникам", - рассказывает правозащитник.