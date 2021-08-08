Видео ⟩ Опубликовано видео о незаконных мигрантах, застрявших на литовско-белорусской границе

"Что стоите? Давай вперед! Туда!" На видео изображен белорусский офицер, не одетый в форму. Литовские СМИ сообщают, что было несколько случаев, когда вооруженные белорусские солдаты пытались заставить мигрантов перебраться в Литву.

Видео: Мигранты на границе между Литвой и Беларусью

На этой неделе Литва разрешила репатриацию нелегальных мигрантов в качестве "гибридной войны" со стороны белорусских властей, поскольку нелегальная миграция используется для давления на Европейский союз в ответ на санкции.

Тем временем Александр Лукашенко приказал государственной пограничной охране "закрыть" границу. Минранты, возможно, в течение нескольких часов оказались в ловушке в районе между Литвой и Беларусью, сообщают литовские СМИ.

Как уже сообщалось, Литва начала возвращать мигрантов в Беларусь. Факт точный, цифры разные. Из Литвы в Беларусь вернули около 180 нелегальных мигрантов, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы. Белорусские пограничники насчитали 40 мигрантов с территории Литвы.

"Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила", - утверждают белорусские пограничники.

Более того, утром 4 августа белорусские власти заявили, что на границе погиб житель Ирака. Он возвращался из Литвы и "умер на руках у пограничников", сообщает Telegram-канал Пул Первого, который ведет пресс-служба Александра Лукашенко.

Голубева готова предложить ввести чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе

Если Государственная погранохрана решит выступить с предложением об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе, министр внутренних дел Мария Голубева обратится с соответственным предложением в правительство.

Это агентству LETA подтвердила сама Голубева, отвечая на вопросы в связи с появившейся информацией о том, что на этой неделе за незаконное пересечение границы были задержаны 28 нелегальных иммигрантов.

Политик пояснила, что по три-четыре раза в день связывается с представителями погранохраны по поводу актуальной ситуации. Глава МВД считает, что ситуация на границе находится под контролем.

По мнению Голубевой, чрезвычайную ситуацию на границе стоило бы объявлять, если бы число незаконно пересекающих границу людей "драматически выросло", чего сейчас не наблюдается. Объявление чрезвычайной ситуации связано с тем, сколько мест в центрах задержания занято, а также со способностью справиться с управлением границей, пояснила министр.

Она также подтвердила, что погранохрана использует доступные ей человеческие ресурсы для укрепления защиты границы. Также она указала, что по направленной несколько дней назад просьбе министра обороны Артиса Пабрикса и Национальные вооруженные силы направят на границу дополнительных представителей армии.

Галерея: Мигранты в Литве

Принимая во внимание, что конкретное число направленных людей может быть информацией ограниченного доступа, подробнее об этом нужно спрашивать у погранохраны и НВС, добавила политик.

Галерея: Мигранты в Литве