Видео ⟩ После реставрации в Курземе был представлен бункер национальных партизан; ему более 70 лет

Бункер национального партизанского отряда Петра Чевера находится в Вандзенском лесу, примерно в четырех километрах от шоссе Талси-Упесгрива. 70 лет здесь был котлован площадью 30 квадратных метров, теперь это почти настоящий бункер того времени.

Внутренняя часть бункера максимально приближена к тому, как она выглядела 72 года назад. Несколько двухъярусных деревянных кроватей и общий деревянный стол.

ФОТО: Zemkopības ministrija

Идея ремонта бункера витала давно, но финансирование нашлось только сейчас - 42 тысячи было выделено Министерством земледелия. В свою очередь, строительные работы проводились Latvijas Valsts meži на основе фотографий и рассказов лесных братьев.

"Проект сделан максимально аутентичным, по размеру они такие же как и исторический бункер, но уже с учетом сегодняшних требований. И его главное требование - безопасность. А именно, бункер не деревянный, он обшит деревянными деталями, но снаружи все сделан из бетона", - говорит местный исследователь Янис Василевскис.

Группа Чевера - 19 лесных братьев - была одним из последних бастионов Курземского котла. Войдя в лес сразу после Второй мировой войны, они до последнего сопротивлялись оккупационному режиму.

"3 февраля 1950 года, когда в бункере находились 19 человек, 17 мужчин и две женщины, более 300 солдат НКВ напали на бункер. В этом неравном бою, когда бункер был осажден дважды, конечно, с потерями, но удалось вырваться",

рассказывает - член Latvijas Valsts meži Эдвин Закович.

Судьба была для всех трагична. Члены группы попали в плен к чекистам. Далее были приговорены к смертной казни или депортации.

ФОТО: Zemkopības ministrija

Планируется, что в будущем это может стать местом проведения различных патриотических мероприятий. Авторы также надеются, что это место станет видимым местом для изучения истории для учеников.

Также планируется, что на мемориале будут выставлены подлинные предметы быта того времени, чтобы посетители могли лучше почувствовать, как жили и сражались лесные братья в середине прошлого века, пояснил TV3 Ziņas.