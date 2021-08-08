Светлана Лобода о мечте и любимом мужчине: "Я купила домик в Европе, у моря"

Известно, Светлана перевезла в новый дом свою семью - маму и дочек. Страну проживания артистка не говорит. Журналистам Лобода призналась, что ей приходится часто улетать на гастроли, но она всегда с удовольствием возвращается домой. О том, что она знаменитость знают лишь ближайшие соседи:

"Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас - пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живет Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать", - рассказала она.

Фрагментом интервью Светлана поделилась на своей Instagram-странице.

Артистка часто гуляет с дочками на набережной. Девочки катаются на самокатах. Старшая дочь Евангелина осенью пойдет в американскую школу.

Светлана Лобода не стала скрывать, что в доме с ними часто бывает ее любимый мужчина. Певица указала, что мечтает родить возлюбленному как минимум двоих детей. Ей хотелось бы, чтобы это были мальчики.

"У нас такое бабье царство дома - у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 - все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", - заявила она.

Имя своего избранника артистка так и не назвала.

Напомним, после того, как Светлана Лобода рассталась со своим продюсером Нателлой Крапивиной, СМИ стали активнее интересоваться личной жизнью звезды. Несколько изданий уже распространили слухи о том, что певица является гражданской женой 50-летнего бизнесмена армянского происхождения Артура Гранца.