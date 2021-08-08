У игроков "Рубина" во время матча отклеились буквы на футболках; проблему решили креативным путём

Уже в первом тайме фамилии некоторых игроков было абсолютно невозможно прочитать. У кого-то отвалились все буквы, у кого-то - часть. Например, у Хвичи Кварацхелии, который чаще всех попадал в объектив, к 16-й минуте на спине осталось лишь семь полных букв. А уже через пару минут - только четыре.

Стоит отметить, что представители "Рубина" не растерялись и в своём микроблоге Twitter написали: "Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди".

Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди! ❤️💚 pic.twitter.com/oGqnCGXSE8 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021

Все выглядело комично ровно до тех пор, пока с формы не начали отклеиваться номера. Напоминаем, что по регламенту УЕФА, без них играть нельзя.

Кстати, в нашем фаншопе вы можете приобрести игровые майки без нанесения или с самодельным принтом! 😏 pic.twitter.com/i5RnacJPRE — «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021

"Рубин" снова отреагировал довольно оперативно и сказал:

"Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины".

В итоге администраторы "Рубина" нашли креативный способ решения проблемы - они сбегали за маркерами, но судья не разрешил играть с нарисованными номерами. По этой причине пришлось задержать начало второго тайма. Хорошо, что на стадионе нашлась чёрная изолента!

На пресс-конференции тренер казанцев Леонид Слуцкий озвучил свою версию произошедшего:

"У вас экологически чистый дождь, и наши номера и футболки не выдержали его. У нас формы рассчитаны на кислотный дождь, а у вас он чистый".

О реальных причинах случившегося рассказал журналист "Спорт-Экспресса" Владислав Зимагулов:

"Нанесение на форму "Рубин" делает через сотрудников официального магазина клуба, где есть специальный термопресс. Его сделали накануне вылета в Польшу в Казани. Это та же технология, что была раньше много лет. Дело не в новой форме, это просто несчастный случай. Есть претензии к тем к людям, которые не совсем качественно сделали это нанесение с помощью пресса. В клубе не предполагали, что форма вот так расклеится из-за обычного дождя".

Аукцион

На этом история не заканчивается. На следующий день после игры представители клуба из Казани решили выставить одну из футболок на благотворительный аукцион.

Обладателем майки стал известный футбольный блогер Никита Ковальчук (Картавый Ник). Известно, что на благотворительность будут перечислены 42 500 рублей (491 евро).